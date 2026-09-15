Impactante video: un avión de pasajeros sufre un grave fallo tras el despegue

Un Boeing 737 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines tuvo que regresar este martes al aeropuerto internacional de Mashhad después de sufrir una emergencia poco después del despegue, en un incidente que provocó momentos de tensión entre los pasajeros.

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La aeronave había iniciado su vuelo desde Mashhad, ciudad ubicada en el noreste de Irán, con destino a Kermanshah, cuando se presentó una falla relacionada con uno de los neumáticos del avión.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente, el problema se produjo poco después de que la aeronave abandonara la pista. Posteriormente, uno de los motores presentó daños, lo que llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar al aeropuerto de origen.

Un avión iraní presentó fallas en distintas estructuras. Foto: .

Un video grabado desde el interior del avión muestra a varios pasajeros visiblemente preocupados mientras la aeronave realizaba las maniobras necesarias para volver a tierra. Las imágenes muestran movimientos bruscos en la cabina y evidencian la tensión que se vivió durante los minutos previos al aterrizaje.

Pese a la emergencia, el avión logró regresar al aeropuerto de Mashhad y aterrizar sin que se registraran personas heridas. Los pasajeros fueron evacuados de la aeronave y posteriormente reubicados en otro vuelo para continuar su viaje hacia Kermanshah.

La pista del aeropuerto fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las labores de inspección correspondientes. Posteriormente, las operaciones aéreas fueron restablecidas.

Las circunstancias exactas que provocaron la emergencia todavía deben ser determinadas por las autoridades encargadas de investigar el incidente. Los primeros reportes apuntan a una falla en uno de los neumáticos, aunque todavía no existe información suficiente para establecer de manera definitiva cómo esta situación terminó afectando al motor.

El episodio vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de operación de las aeronaves comerciales iraníes. Sepehran Airlines cuenta con varios Boeing 737 dentro de su flota y ha registrado anteriormente incidentes relacionados con este tipo de aeronaves.

Accidente de avión en Irán Foto: .

El pasado 25 de agosto, otro Boeing 737-500 de la compañía tuvo un incidente después de aterrizar en el mismo aeropuerto de Mashhad, cuando terminó saliéndose de la pista. En aquella ocasión tampoco se reportaron personas heridas.

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Por ahora, el hecho ocurrido este martes dejó únicamente daños materiales y un fuerte susto entre los ocupantes. La investigación deberá establecer qué ocurrió exactamente durante el despegue y si existe alguna relación entre la falla del neumático y los problemas registrados posteriormente en el motor.