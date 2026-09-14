Trump abre la puerta al diálogo con Irán mientras asegura que Teherán busca un acuerdo “rápido”

El mandatario estadounidense afirmó este lunes,14 de septiembre, que Washington está dispuesto a considerar una nueva etapa de conversaciones con Teherán, después de sostener que las autoridades iraníes buscan alcanzar un acuerdo con rapidez para poner fin a la confrontación.

Zelenski arremete contra Rusia: Ucrania acepta desescalar, pero exige el mismo paso para Moscú

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que Irán quiere llegar a un acuerdo “rápido y a toda costa” y señaló que será él quien determine si Estados Unidos retoma formalmente las negociaciones.

La declaración representa un nuevo giro en el discurso de Washington, que durante los últimos meses ha combinado las operaciones militares contra Irán con llamados a alcanzar una solución que permita detener la escalada en Medio Oriente.

El presidente Donald Trump. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Trump también defendió las acciones militares estadounidenses y aseguró que estas han impedido que Irán avance hacia la obtención de un arma nuclear. El mandatario ha utilizado este argumento para justificar la ofensiva de Washington y sostener que la presión militar era necesaria frente a las capacidades nucleares de Teherán.

Sin embargo, su disposición a evaluar nuevamente una negociación abre la posibilidad de que los contactos diplomáticos vuelvan a ocupar un lugar central en el conflicto.

Trino Donald Trump, Truth Social. Foto: Truth Social.

Las conversaciones entre ambos países han atravesado distintos momentos durante la confrontación. En junio, Washington y Teherán llegaron incluso a un memorando de entendimiento, aunque los posteriores enfrentamientos y ataques cruzados terminaron afectando los avances alcanzados.

Uno de los principales puntos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo. La situación alrededor de esta ruta ha generado preocupación en los mercados energéticos y ha contribuido al incremento de los precios de los combustibles.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. El mapa muestra la estrecha vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, limitando con Irán al norte y la Península Arábiga al sur. La isla Kharg está marcada en el lado occidental del Golfo Pérsico Foto: Getty Images

Trump aseguró que el petróleo podría registrar una fuerte caída cuando termine el conflicto y sostuvo que Estados Unidos mantiene abierto el paso por el estrecho. Al mismo tiempo, reclamó que otros países deberían contribuir económicamente con Washington por las operaciones destinadas a garantizar la circulación energética.

Mientras tanto, la posibilidad de nuevas conversaciones todavía enfrenta obstáculos. Las diferencias entre Washington y Teherán siguen siendo profundas y los ataques militares no han desaparecido.

“No tenemos miedo”: Europa desafía a Rusia tras el pasado ataque al tren en Polonia

La nueva postura de Trump deja, sin embargo, abierta una vía diplomática que podría modificar el rumbo de la confrontación. Por ahora, la atención está puesta en si las declaraciones se traducirán en contactos concretos y en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita reducir las hostilidades.