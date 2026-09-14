Un dron ruso impactó este domingo un tren de pasajeros cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia, poco después de que por la misma zona pasara un convoy en el que viajaban el ex primer ministro británico Boris Johnson y otras figuras europeas. El episodio provocó una fuerte reacción de la Unión Europea y abrió interrogantes sobre las posibles intenciones detrás del ataque.

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El tren atacado se encontraba cerca de la estación de Yahodyn, en la región ucraniana de Volinia, a pocos kilómetros del territorio polaco, que forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). Según los reportes, el convoy con Johnson y otros funcionarios había abandonado previamente la zona.

Aunque no existen pruebas concluyentes de que Rusia supiera quiénes viajaban en el tren diplomático ni de que el ataque estuviera dirigido en específico contra ellos, el momento del incidente generó preocupación entre autoridades europeas.

Boris Johnson, ex primer ministro británico. Foto: PA Images via Getty Images

La empresa ferroviaria estatal ucraniana planteó que el denominado tren diplomático pudo haber sido el objetivo, debido a la proximidad temporal entre su paso y el ataque. Entre los pasajeros que habían transitado por la ruta también se encontraban el exdirector de la CIA David Petraeus y el ex primer ministro sueco Carl Bildt, según distintos reportes.

El ataque no dejó víctimas entre los 206 pasajeros del tren alcanzado. Sin embargo, el incidente se produjo durante una ofensiva rusa de mayor escala contra distintas zonas de Ucrania, aumentando la preocupación por la seguridad de las rutas ferroviarias y de las infraestructuras cercanas a la frontera con Polonia.

La respuesta europea fue inmediata. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que el ataque buscaba intimidar y dividir a los países europeos que respaldan a Ucrania. Para el funcionario, Moscú estaría intentando utilizar este tipo de acciones para generar temor entre los aliados de Kiev.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que el ataque buscaba dividir a los países europeos que respaldan a Ucrania. Foto: AP

Desde la Otan también hubo una respuesta contundente. Su secretario general, Mark Rutte, condenó los ataques y aseguró que no conseguirán frenar el respaldo occidental a Ucrania. La alianza, además, mantiene especial atención sobre los acontecimientos próximos a sus fronteras orientales.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reaccionó al ataque y aseveró que Europa no debe dejarse intimidar por las acciones de Moscú. “No tenemos miedo”, afirmó la funcionaria, quien sostuvo que la respuesta europea debe mantener el respaldo a Ucrania y evitar que Rusia consiga generar miedo en sus aliados.

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Por ahora no está confirmado que Boris Johnson haya sido el objetivo del ataque. Sin embargo, la coincidencia temporal y geográfica mantiene abiertas las preguntas sobre si el episodio fue una advertencia dirigida a Europa o un ataque contra la infraestructura ucraniana sin relación directa con los pasajeros.