Donald Trump hace importante anuncio: Rusia y Ucrania llegaron a un importante acuerdo sobre ataques dirigidos en plena guerra

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que Rusia y Ucrania aceptaron dejar de atacar mutuamente sus infraestructuras energéticas, en una medida que podría representar un nuevo intento de reducir las tensiones.

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Trump informó la decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales. Según explicó, Ucrania se comprometió a no atacar objetivos relacionados con la energía en territorio ruso, mientras que Moscú habría asumido el mismo compromiso respecto a las instalaciones ucranianas.

“Ucrania ha accedido a no atacar objetivos de la energía rusa. ¡Rusia ha accedido a hacer lo mismo!”, escribió el mandatario estadounidense.

Declaración de Donald Trump sobre los recientes ataques entre Rusia y Ucrania. Foto: Truth Social: @realDonaldTrump.

El anuncio llega después de que Trump instara públicamente a Ucrania a detener los ataques contra las refinerías y otras instalaciones vinculadas con la producción y distribución de combustible en Rusia.

Durante su visita a Irlanda, el mandatario estadounidense había señalado que los ataques ucranianos estaban contribuyendo a una escasez internacional de diésel. Trump pidió a Volodímir Zelenski que evitara golpear las instalaciones relacionadas con ese combustible, aunque sostuvo que Ucrania podría continuar atacando otros objetivos militares.

Ataque ruso a Kiev Foto: Ukrainian Emergency Service via AP

La preocupación por el suministro energético se ha intensificado durante las últimas semanas. Los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas han reducido parte de la producción de combustible de Moscú y han provocado restricciones y problemas de abastecimiento en diferentes regiones rusas.

A esto se suma la alteración de los mercados internacionales de energía provocada por otros conflictos. Trump, sin embargo, atribuyó principalmente el incremento del precio mundial del diésel a la guerra entre Rusia y Ucrania y descartó que la situación sea consecuencia fundamental de la crisis en Oriente Medio.

Luego de los ataques registrados en el estrecho de Ormuz, las operaciones militares se reanudaron en Irán. Foto: @realDonaldTrump-Truth Social.

“La subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”, afirmó el presidente estadounidense en su publicación.

El Kremlin, por su parte, recibió positivamente el llamado de Trump para detener los ataques contra la infraestructura energética rusa. El portavoz Dmitri Peskov calificó de favorable cualquier iniciativa destinada a evitar ataques contra infraestructura económica civil.

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Por ahora, el anuncio de Trump no incluye detalles sobre cómo se aplicaría el supuesto acuerdo ni mecanismos para verificar que ambas partes cumplan el compromiso. La guerra continúa y los ataques rusos y ucranianos contra distintos objetivos militares e infraestructuras siguen marcando el desarrollo del conflicto.