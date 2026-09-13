Donald Trump insta a Volodimir Zelenski a dejar de atacar la industria petrolera rusa: “Está provocando escasez”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un plazo este domingo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para dejar de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional.

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“Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel”, afirmó Trump desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda.

Trump argumentó que los problemas del sector petrolero mundial “no tienen que ver con Oriente Próximo”, a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que “se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania”.

El dirigente estadounidense explicó que ya habló con Zelenski al respecto. “No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel”, insistió.

Los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca. Foto: AFP

Este sábado el portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, resaltaba que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a valer unos 30.000 millones de dólares. “El impacto es bastante serio”, destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.

El Kremlin no descarta reanudar negociaciones trilaterales con Ucrania en octubre

Las negociaciones trilaterales con participación de Estados Unidos sobre una solución al conflicto en Ucrania podrían reanudarse en octubre, declaró este domingo el portavoz del Kremlin, citado por agencias rusas de prensa.

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“No descartamos esa posibilidad. Hablamos precisamente de una perspectiva previsible. Es decir, no podemos excluir el mes de octubre”, declaró Dmitri Peskov a periodistas rusos, según las agencias RIA Novosti y TASS.

Estados Unidos intenta reactivar esfuerzos diplomáticos que están estancados, con la esperanza de poner fin a una guerra que dura ya más de cuatro años.

En ese marco, negociadores estadounidenses han visitado Kiev y Moscú, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han mantenido conversaciones telefónicas.

Varias rondas previas de negociaciones fracasaron, y los esfuerzos liderados por Estados Unidos quedaron paralizados tras desviarse la atención de Trump hacia la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AP

En una entrevista difundida el sábado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista en Miami en diciembre.

Sin embargo, Peskov descartó de inmediato esa posibilidad por considerarla “imposible”, reiterando la exigencia de Moscú de que una eventual reunión solo podría celebrarse en la capital rusa.

Putin ha rechazado en repetidas ocasiones las propuestas de una reunión cara a cara con Zelenski destinada a negociar el fin del conflicto, que ha causado miles de muertos y devastado las economías de ambos países.

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El domingo, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo a periodistas, entre ellos de AFP, que por ahora no existe un “paquete coordinado” que pueda servir de base para las negociaciones.

“Por el momento existe la idea de que es necesario llegar a un acuerdo sobre la cuestión territorial. Pero también hay muchas otras cuestiones”, añadió.

*Con información de AFP y Europa Press