Ziad Haider, director Global de Geopolítica de McKinsey: “El mundo es cada vez más volátil”

SEMANA: Después del fin de la Guerra Fría hubo un periodo en el que Estados Unidos fue la potencia global dominante. ¿Ese orden internacional ha llegado a su fin?

Ziad Haider: Es difícil decirlo. Creo que estamos en medio de un mundo mucho más multipolar. Pero, si observamos algunas dimensiones, Estados Unidos sigue siendo una economía con una enorme capacidad de innovación y dinamismo, y muchas empresas continúan buscando invertir allí. Es más útil pensar no tanto en si estamos en un determinado tipo de orden, sino en los diferentes escenarios que podrían desarrollarse. En materia de comercio, por ejemplo, muchas empresas están interesadas en pensar en diferentes corredores comerciales, modelos de conectividad y qué papel pueden desempeñar en ellos. No creo que nadie tenga una bola de cristal para determinar si estamos en un orden u otro. Lo cierto es que estamos atravesando un periodo geopolítico muy fluido. Por eso, pensar en diferentes escenarios y en cómo posicionarse frente a ellos es algo que muchas empresas están haciendo e incluso en lo que están invirtiendo.

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SEMANA: ¿Cómo describiría el actual momento geopolítico? ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría por el poder global o frente a algo completamente diferente?

Z.D.: Creo que esos son términos que hemos utilizado en el pasado y que estamos proyectando sobre una realidad diferente. Lo veo de manera más sencilla: muchas empresas están operando en un mundo que sigue estando profundamente conectado. La forma en que existe esa conectividad está evolucionando. Las cadenas de suministro están cambiando por razones vinculadas con la geopolítica, pero también por otros factores. Y, al mismo tiempo, existe una creciente disputa. Los líderes empresariales y las juntas directivas no están sentados preguntándose cómo deberíamos llamar a este momento. Se están preguntando cómo adaptarse a esta conectividad y a esta disputa, cuáles son las oportunidades y cómo gestionar los riesgos. Por eso, creo que parte de ese vocabulario pertenece más al ámbito de las relaciones internacionales que al de las decisiones empresariales. Para las empresas, la pregunta es hacia dónde van las tendencias económicas, cómo posicionarse y cómo gestionar los riesgos.

ZAID HAIDER , DIRECTOR GLOBAL DE GEOPOLICIA DE McKINSEY & COMPANY. Bogotá septiembre 3 de 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: La rivalidad entre Estados Unidos y China es uno de los principales asuntos de la política mundial. ¿Cuánto marcará esta competencia las próximas décadas?

Z.D.: En cualquier lugar del mundo al que voy, existe un gran interés en la necesidad de relacionarse de alguna manera tanto con Estados Unidos como con China, por diferentes razones. Ambos son mercados importantes y fuentes relevantes de tecnología. Quizás la pregunta más interesante es qué hacen estos países con el resto del mundo. Al final, Estados Unidos y China representan alrededor del 40 por ciento del PIB mundial. Los países también están pensando qué más pueden hacer dentro de sus propias regiones y con sus vecinos. La historia de América Latina es interesante porque el nivel de integración regional aquí es relativamente bajo frente a otras regiones. Por eso, una pregunta para los países de esta región es qué más pueden hacer con sus vecinos y dentro de su propia región para generar resiliencia a través de la integración. La segunda cuestión es cuáles son los otros socios comerciales. Por eso mencionaba lo que la Alianza del Pacífico está intentando hacer con el Sudeste Asiático, o los acuerdos de Mercosur con la Unión Europea, Canadá y Japón. ¿Qué otros corredores comerciales podemos construir? Queda otro 60 por ciento del PIB mundial y debemos pensar cómo queremos relacionarnos con esas economías.

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SEMANA: ¿Qué papel debería desempeñar América Latina en esta creciente competencia entre Estados Unidos y China?

Z.D.: Creo que la pregunta es qué pueden hacer los países latinoamericanos por sus propias sociedades. Siempre hablamos de estos asuntos en términos de posicionarse entre dos grandes potencias. Pero todos los gobiernos y las sociedades buscan prosperidad, seguridad, salud y productividad. Existen dinámicas geopolíticas y geoeconómicas, pero el foco debe estar en qué necesitamos hacer dentro de nuestros propios países para impulsar el crecimiento y la productividad.

Parte de eso requerirá relacionarse con Estados Unidos, que es un socio comercial importante y, en el caso de Colombia, su principal socio comercial. Pero también habrá que pensar creativamente en cuáles son los nuevos modelos de asociación que deberíamos desarrollar. La unidad de análisis no debería ser cómo navegar entre dos polos, sino qué podemos hacer en casa para impulsar el crecimiento y la prosperidad de nuestras sociedades y, a partir de esa estrategia, cómo relacionarnos con el mundo.

ZAID HAIDER , DIRECTOR GLOBAL DE GEOPOLICIA DE McKINSEY & COMPANY. Bogotá septiembre 3 de 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué está viendo actualmente en Colombia desde el punto de vista de su posición geopolítica y económica?

Z.D.: Creo que existe un momento en el que el punto de partida es positivo. Colombia tiene hidrocarburos y también elementos críticos para la transición hacia energías verdes, que ahora tienen una gran demanda debido a los shocks energéticos. Además, está su posición geográfica como posible conector no solo entre América del Norte y América Latina, sino también con Asia y Europa a través del Atlántico. Creo que hay una posición muy favorable que puede aprovecharse.

En una economía global competitiva, Colombia está algo más protegida de los shocks energéticos que muchas economías de Asia. La exposición existe y la inflación también es una realidad, pero hay factores favorables que no deberían perderse de vista. Todo depende de la ejecución y de estar dispuestos a no concentrarse únicamente en los riesgos, sino también en las nuevas oportunidades y corredores que están surgiendo.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en este nuevo escenario internacional?

Z.D.: Me resulta difícil comentar sobre el nuevo Gobierno porque esa es una cuestión de política y apenas lleva unas semanas. Volvería a la pregunta más amplia sobre cuál es la gran oportunidad para Colombia en términos de su posicionamiento. Regresaría a algunos de los sectores en los que el país es fuerte y competitivo, así como a su posición geográfica. Evidentemente, con el nuevo Gobierno existe un nivel de relacionamiento con Estados Unidos. Lo hemos visto en las declaraciones públicas, y será interesante observar cómo se traducen también en inversiones esos proyectos.

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SEMANA: ¿Cuál considera que es el riesgo u oportunidad geopolítica más subestimado en el mundo actualmente?

Z.D.: Las juntas directivas han tenido que ampliar su tablero geopolítico. Ya no se trata únicamente de seguridad y conflictos, sino también de todo el mundo de la geoeconomía y de la manera en que los gobiernos utilizan herramientas como los aranceles. El primer punto es acostumbrarse a un mundo en el que habrá mucha más volatilidad geopolítica y geoeconómica.

Muchas organizaciones reconocen el problema, pero, como me dijo un CEO, no tienen grandes soluciones. Parte de la respuesta es pensar estratégicamente en términos de información, supervisión y anticipación. Eso implica desarrollar capacidades como unidades de geopolítica y planificación de escenarios. Si miramos hacia el futuro, hay preguntas muy interesantes. La manera en que los países y las empresas aprovechen la inteligencia artificial será un factor enorme de productividad y también tendrá una dimensión geopolítica.

ZAID HAIDER , DIRECTOR GLOBAL DE GEOPOLICIA DE McKINSEY & COMPANY. Bogotá septiembre 3 de 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Hay además fuerzas importantes más allá de la geopolítica, como el cambio climático, que seguirán determinando el destino de muchos países, incluida América Latina. Esto también plantea preguntas sobre cómo cambiarán las rutas marítimas globales si, por ejemplo, se abren rutas en el Ártico. Pero, fundamentalmente, no se trata de anticipar cada uno de los riesgos geopolíticos que puedan surgir. Se trata de la mentalidad que deben adoptar las empresas. Una de mis frases favoritas dice que el mayor peligro en una época de turbulencia no es la turbulencia en sí misma, sino actuar con la lógica de ayer. Lo que debemos preguntarnos es cuál es la lógica de hoy: cómo operar con los ojos bien abiertos frente a un escenario mucho más disputado, pero en el que todavía existen muchas oportunidades.