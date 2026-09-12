Esta es la respuesta del senador Iván Cepeda al ministro de Defensa, general ( r) Jorge Mora, sobre el llamado “voto fusil”

El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, le envió a SEMANA una respuesta a las declaraciones del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, sobre el “voto fusil”. Este es el texto:

“El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, afirmó en entrevista concedida a la revista SEMANA, publicada el pasado 5 de septiembre de 2026, que el llamado ‘voto fusil’ “forma parte de una estrategia preconcebida que se desarrolló en el gobierno anterior” y que tuvo lugar “en las áreas donde ganó el excandidato Cepeda”.

Iván Cepeda en campaña cuando era candidato presidencial para el periodo 2026-2030. Foto: Guillo González

Sobre estas afirmaciones difamatorias, en mi condición de líder de la oposición, me permito responder lo siguiente:

1. Al lanzar estas graves acusaciones, el ministro de Defensa actúa como autor y cómplice de una sucia campaña de mentiras contra el expresidente Gustavo Petro y contra mí, comete delitos penales como calumnia e incitación a la violencia, pone en peligro a poblaciones rurales enteras y estigmatiza a millones de personas que votaron por el Pacto Histórico en las pasadas elecciones en cientos de veredas, corregimientos y municipios del país. Por esta razón, informo a la opinión pública que en días pasados entablé contra él denuncia por la presunta ejecución del delito de calumnia agravada ante la Fiscalía General de la Nación.

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2. En las pasadas elecciones presidenciales, se registró una tasa histórica de participación de la población rural que alcanzó un 65 por ciento, según la Misión de Observación Electoral, MOE. Dicha participación obedece al ejercicio de derechos políticos que se ha desarrollado desde hace décadas por parte de organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Esa multitudinaria participación también corresponde a esfuerzos y sacrificios que han hecho las comunidades rurales a pesar de las dificultades que les impone el propio sistema electoral, y a pesar de la presión de los grupos armados ilegales.

En muchos casos, esa participación ha sido altamente favorable al Pacto Histórico debido al reconocimiento de los logros alcanzados por nuestro primer gobierno progresista, los avances en materia de reforma agraria y las transformaciones sociales que se experimentaron en los últimos cuatro años. Ese resultado también corresponde a la identidad de muchos sectores con los planteamientos programáticos que hice en la campaña presidencial.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

3. Dos organismos que cuentan con amplio reconocimiento nacional e internacional desmienten la existencia del “voto fusil”. El informe de la MOE afirma que no existe evidencia que permita establecer una injerencia de grupos armados que haya alterado el resultado electoral en forma determinante. Y de hecho establece que Abelardo De La Espriella ganó hasta con el 70 por ciento de la votación en múltiples zonas de presencia de grupos armados ilegales, lo que desvirtúa la acusación del ministro Mora sobre la existencia de una estrategia preconcebida del gobierno anterior para lograr favorecer electoralmente a través de la presión de grupos armados al Pacto Histórico y a mi candidatura presidencial. A su vez, la misión de observación de la Unión Europea concluyó en su informe final sobre las elecciones del 21 de junio que no detectó “una injerencia de los grupos armados que haya afectado el resultado de las elecciones”.

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4. Hasta el día de hoy, el ministro Mora no ha presentado una sola prueba sobre la existencia del llamado “voto fusil”. Sus acusaciones no tienen ningún fundamento fáctico y la pregunta que cabe hacerse es a quién pretende favorecer con esta campaña propagandística. Con esta narrativa termina contribuyendo a consolidar el control de los clanes políticos mafiosos y narcotraficantes tradicionales en el mundo rural, impulsar la contrarreforma agraria para un nuevo robo masivo de tierras, así como debilitar los procesos organizativos de las comunidades y destruir su participación democrática. Lo que se pretende en realidad es un nuevo despojo de la tierra y del territorio.

Pero, frente a eso, señor ministro Mora, usted guarda silencio absoluto”.