Le dicen en vivo a Iván Cepeda que sus opiniones sobre la visita de Marco Rubio a Colombia son “discursos recalentados”

Tras su visita a Colombia, donde se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo que su país busca fortalecer nuevamente las relaciones bilaterales entre ambas naciones y que se abra una “época dorada”.

“El estado natural de las cosas es que Estados Unidos y Colombia sean fuertes aliados y socios”, resaltó Rubio.

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Hoy, en El Debate de SEMANA, varias voces políticas se refirieron a lo dicho por el senador Iván Cepeda sobre la visita de Rubio a Colombia.

Antes de que el diplomático estadounidense arribara ayer martes, 8 de septiembre, a Barranquilla, el excandidato Cepeda dijo, entre varias cosas, que lo acordado entre el presidente De La Espriella y Rubio debía “ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional”.

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, recalcó que entre dos naciones libres no hay subordinación y que “ese cuento de violación a la soberanía” debe quedar de lado, dado que se está frente a un acto de cooperación entre dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos.

“Es un cuento mandado a recoger que ya se ha ido agotando y la evidencia da cuenta de ello. Eso también da cuenta de algo y es que no tienen mayores argumentos para discutir la bondad de lo que sucedió ayer en este país. Entonces, yo siento que no deberíamos seguir perdiendo el tiempo en esos discursos recalentados de una narrativa boba que sigue queriendo disfrazar la cooperación por subordinación para poderse mantener vivos y poder seguir cumpliendo un papel de oposición insulsa”, agregó Posada, al ser consultada sobre lo dicho por Cepeda por la visita de Rubio.

El presidente Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., reunidos el 8 de septiembre. Foto: Presidencia.

Por su parte, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, opinó en El Debate de SEMANA que, para empezar, no se conoce el alcance de los memorandos de entendimiento y que, por regla general, el presidente De La Espriella cuenta con autonomía que le permite firmarlos.

“Hoy, cuando hay un compromiso serio, material, de largo plazo, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de una iniciativa muy ambiciosa como el Escudo de las Américas, para acabar, aplastar, a estas organizaciones que tanto daño le han hecho al país, pues el senador del voto fusil se pone bravo”, manifestó Gómez.

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A su turno, el senador del Partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa, dijo en El Debate de SEMANA que al senador Cepeda “hay que darle un tapabocas de resultados”.

“Nosotros vivimos en una Nación que creció en los últimos cuatro años por dos en número de armas por fuera de la ley. Crecieron por dos. Pero además se multiplicaron el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. Y se multiplicó también el reclutamiento forzado”, señaló Espinosa.