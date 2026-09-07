Respaldan a De La Espriella por su manejo de la emergencia tras el terremoto y le lanzan a Petro ácido mensaje

Tras cumplirse el primer mes de mandato del presidente Abelardo De la Espriella, algunas voces políticas se pronunciaron sobre la gestión del mandatario, que comenzó con la atención a los miles de damnificados por el terremoto y ha continuado, entre otros asuntos, con golpes a la criminalidad.

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A propósito, en El Debate de SEMANA, Carol Borda, representante a la Cámara por el Partido Salvación Nacional, respaldó el manejo que le ha dado el presidente Abelardo De La Espriella a la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La congresista también aprovechó para lanzarle en vivo un ácido comentario al expresidente Gustavo Petro.

“Es importante decirle al país. Era [Abelardo De La Espriella] el presidente que necesitaba gestionar la emergencia, porque de otro presidente, habría pasado lo que hoy la Contraloría está denunciando. ¿Dónde está la plata de los más de esos 11 mil contratos a dedo que está denunciando en este momento la Contraloría en menos de un mes, en el Gobierno de Gustavo Petro? Esa plata hubiera servido para la emergencia“, empezó diciendo Borda.

Y agregó Borda: “Creo que sí era el presidente [Abelardo De La Espriella] que necesitábamos para que atendiera la emergencia. En el caso del otro [Gustavo Petro] estaría trinando sobre travestis y sobre muchas cosas, antes que llegar al territorio a gestionar”.

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En tal sentido, para Borda, la reacción por parte del Gobierno De La Espriella a los damnificados por el terremoto fue inmediata desde el mismo día de la catástrofe.

“Hemos visto incluso distintas opiniones de personas que dicen ‘yo no voté por Abelardo De La Espriella, pero se siente la patria milagro porque nunca un presidente se había dignado a venir aquí donde lo estamos necesitando’; yo sí creo que la presencia estatal inmediata fue fundamental, donde los colombianos se sintieron acompañados”, recalcó en El Debate la congresista de Salvación Nacional.

A propósito, Borda también resaltó las millonarias donaciones del sector privado para los damnificados por el terremoto.

“El sector privado se movilizó de tal forma que también sumó más de un billón de pesos a la ayuda y Abelardo De La Espriella también tiene en su prioridad a través de distintos ministerios, las ayudas que se van a dar para el territorio”, señaló la representante a la Cámara en El Debate de SEMANA.

En línea con lo anterior, De La Espriella llegó a Chocó esta mañana de lunes, 7 de septiembre, en compañía de los empresarios que apoyarán la reconstrucción de ese departamento, tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

La lista de empresarios que llegaron a Chocó está compuesta por Alejandro Santo Domingo (Valorem), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), representante de la Organización Ardila Lülle (OAL), David Vélez (Nubank), Juan Carlos Mora (Bancolombia), Fuad Char (Olímpica), César Caicedo (Colombina), Christian Daes (Tecnoglass) y Miguel Cortés Kotal (Grupo Bolívar).