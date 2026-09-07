Durante varias horas, los empresarios participaron en una mesa de trabajo con el presidente Abelardo De La Espriella y varios integrantes del gabinete, para establecer la hoja de ruta de la reconstrucción del Chocó, uno de los 16 departamentos afectados por el terremoto, donde hay que intervenir al menos 35.000 inmuebles averiados o destruidos totalmente.

Ocho anuncios de corte económico, que tocan a distintos sectores, salieron de la cumbre que se realizó en el departamento, con participación de 10 grupos empresariales que mostraron su interés en poner recursos para invertir en grandes proyectos, como ha sido la indicación del mandatario. “Que no se hagan proyecticos”.

Una oportunidad para el Chocó parece vislumbrarse, tras escuchar el mensaje de De La Espriella, quien manifiesta que ese departamento ha tenido demasiadas barreras para su desarrollo, lo que hace ahora que esta oportunidad sea definitiva.

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