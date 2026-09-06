Dólar barato ya cobró la vida de cuatro empresas exportadoras. Se temen más quiebras

La caída de 631 pesos en el precio del dólar en lo corrido de 2026 tiene encendidas las alarmas de la industria nacional. La revaluación abarata los productos importados y golpea, sobre todo, a los exportadores, cuyos bienes pierden competitividad en el exterior.

Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio que realizó su asamblea anual los pasados 3 y 4 de septiembre, señaló que lamentablemente el fortalecimiento del peso colombiano frente a la moneda estadounidense no se debe a que la economía sea más productiva, sino al mayor ingreso de divisas al país.

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En su concepto, esta situación está provocando ‘un terremoto cambiario’, el cual puede llevar a una pérdida de exportaciones por el equivalente a 50.000 millones de pesos, con todo lo que ello significa en materia de empleo.

Díaz precisó que buena parte de las exportaciones afectadas por la revaluación son intensivas en mano de obra, tales como las de flores, café o construcción. “Por eso nos interesa alertar al Gobierno sobre el fenómeno cambiario que estamos enfrentando: Una revaluación que puede traer unas consecuencias similares o mayores que las del terremoto del pasado 10 de agosto”, precisó.

Evolución de las exportaciones Foto: Analdex

Reiteró que un dólar que bordea los 3.000 pesos (la TRM vigente está en 3126,08) golpea muy duro a los exportadores y que prueba de ello es que ya cuatro empresas afiliadas a Analdex se vieron forzadas este año a cerrar sus operaciones por esta causa.

Todas son del sector de frutas, en particular de aguacate y uchuva y están ubicadas en los departamentos de Cundinamarca y Valle del Cauca. Díaz se abstuvo de dar sus nombres y dijo que el gremio está en proceso de cuantificar los daños por dichos cierres.

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“Esto es muy grave y las consecuencias pueden ser cada vez mayores. Deberíamos estar en una tasa cercana a los 3.800-4.000 pesos; por debajo estamos en dificultades. Esto teniendo en cuenta que los salarios subieron, se recortó la jornada laboral, subieron los recargos nocturnos y dominicales; al tiempo que muchos empresarios están reduciendo el número de turnos”, enfatizó el dirigente gremial y subrayó que el incremento extraordinario de los costos laborales ha encarecido la factura de la revaluación.

Se necesita exportar más

Una de las principales conclusiones del pasado Congreso de Analdex es que el país necesita exportar más. Colombia vende al exterior 946 dólares por habitante, 30 % de lo que es el promedio mundial. Es más, el país ocupa el puesto 115 entre 190 en materia de exportación per cápita.

Colombia exporta poco Foto: Analdex

Por el tamaño de la población y su aparato productivo, Colombia debería exportar 165.000 millones de dólares al año y actualmente está en 50.000 millones. Si exportara el promedio per cápita latinoamericano, debería estar en 114.000 millones.

“¿Por qué nuestros vecinos lo pueden hacer y nosotros no?”, se preguntó Díaz y su propuesta es establecer la meta de llegar a 100.000 millones en 2030, lo cual requeriría crecer a un ritmo anual de 15 % en los próximos cuatro años.

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En el primer semestre de este año, las ventas externas del país crecieron a un ritmo de 14,2 %, lo que vuelve factible la meta de avanzar un 15 %. Sin embargo, el presidente de Analdex señaló que el avance del sector es bueno, pero muy frágil.

“Cualquier cosa nos puede desbaratar ese crecimiento. Tenemos que fortalecer los sectores agropecuario y de manufacturas, pues seguimos dependiendo del sector minero-energético y del oro”, comentó y dijo que, aunque los acuerdos comerciales sí han abierto las puertas a los productos colombianos, no construyeron la oferta.

“El problema ya no es abrir puertas, porque ya tenemos los acuerdos; es sacarles provecho, pero cuando uno mira cuál es la base empresarial que tenemos para exportar, evidencia que solo 460 compañías de las 9.400 que venden al exterior, facturan afuera más de 10 millones de dólares; el resto vende menos”, puntualizó Díaz y dijo que, por ende, lo que se requiere es que esas compañías que ya exportan puedan escalar.