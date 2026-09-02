La inteligencia artificial preocupa a los colombianos, pero también la ven como aliada contra el fraude digital

La inteligencia artificial (IA) está cambiando la forma en que se cometen y previenen los fraudes digitales en Colombia. Un estudio de DataCrédito Experian revela que el 86 % de los colombianos quiere aprender a identificar fraudes creados con IA, mientras que el 53 % permitiría que esta tecnología analizara su información para detectar amenazas.

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El estudio Del fraude digital a la confianza digital muestra la magnitud del desafío: siete de cada diez colombianos (71 %) recibieron al menos un intento de fraude durante el último año y el 95 % considera que estas prácticas ocurren con frecuencia en el país. Además, el 81 % percibe que los intentos aumentaron frente al año anterior.

Uno de los principales retos es que los engaños son cada vez más difíciles de distinguir de interacciones legítimas. Entre quienes fueron víctimas, el 25 % señaló que la página o aplicación parecía real, el 20 % recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por una entidad conocida y el 17 % interactuó con un enlace que aparentaba ser auténtico.

La preocupación también alcanza a la inteligencia artificial. Al 88 % de los colombianos le preocupa que facilite nuevos fraudes o engaños digitales y el 55 % se siente poco o nada seguro de reconocer contenidos creados o alterados mediante IA.

Sin embargo, esta percepción de riesgo convive con una mayor disposición a utilizar tecnología para protegerse. El 53 % permitiría que la IA analizara su información para detectar posibles fraudes y el 86 % quiere aprender a identificar amenazas generadas mediante esta tecnología.

Ante interacciones digitales cada vez más sofisticadas, DataCrédito Experian plantea una evolución de la prevención del fraude hacia la confianza predictiva. Foto: koin

Para DataCrédito Experian, este escenario plantea una transición de la prevención tradicional hacia una “confianza predictiva”, basada en combinar datos, identidad, analítica e inteligencia artificial para determinar en tiempo real si una persona, solicitud o interacción son auténticas.

“La confianza digital se ha convertido en un habilitador fundamental para que las personas puedan seguir aprovechando las oportunidades de un entorno cada vez más inmediato y conectado”, señaló Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software de DataCrédito Experian.

La educación también aparece como un reto pendiente. El 67 % de los colombianos afirma no haber recibido capacitación o información sobre cómo evitar el fraude.

Por su parte, el 56 % considera que las campañas de educación en seguridad digital son una de las medidas más efectivas para prevenirlo, junto con la inversión en seguridad digital de las entidades y el uso de biometría.

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En este sentido, los consumidores ya adoptan medidas de autoprotección: 57 % evita responder llamadas de números desconocidos, 55 % evita hacer clic en enlaces y 51 % procura utilizar únicamente aplicaciones o plataformas conocidas, lo que demuestra una mayor conciencia frente a su seguridad digital.

En este contexto, el reto será equilibrar seguridad y confianza. La IA puede amplificar los mecanismos de engaño, pero también permite analizar grandes volúmenes de información, detectar anomalías y validar identidades.

De hecho, la disposición a compartir información personal y biométrica llega al 50 % cuando los consumidores consideran que hacerlo puede reducir el riesgo de fraude.