Nueva EPS pone en alerta a proveedores y usuarios: presuntos estafadores utilizarían esto para delinquir

La Nueva EPS informó sobre posibles casos de suplantación en los que terceros estarían utilizando, sin autorización, el nombre de su agente especial interventor, Roberto Solano Navarra, así como el de directivos y funcionarios de la entidad, para solicitar dinero o gestionar supuestos acuerdos relacionados con pagos y contratación.

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De acuerdo con la información entregada por la entidad, algunos contactos estarían dirigidos a prestadores, proveedores y ciudadanos, a quienes se les pedirían recursos a cambio de intervenir, acelerar pagos, obtener contratos o adelantar trámites administrativos.

Nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS, Roberto Solano Navarra. Foto: Suministrado a SEMANA

“Se han detectado casos en los cuales personas inescrupulosas están solicitando dinero, aparentemente con el pretexto de gestionar nuevos contratos o pagos, aprovechando mi reciente vinculación a la institución”, indicó Solano.

La EPS precisó que ninguna persona está autorizada para solicitar pagos, comisiones, dádivas, transferencias a cuentas personales o de terceros, ni otras contraprestaciones económicas como condición para agilizar pagos, obtener contratos o gestionar acuerdos.

La entidad también aclaró que los procesos administrativos, financieros, contractuales y de pago se realizan únicamente mediante sus canales institucionales, los procedimientos establecidos y las áreas competentes. En ese sentido, señaló que no es necesario recurrir a intermediarios para adelantar o acelerar estos trámites.

“Ninguna persona está autorizada para solicitar dinero, comisiones o contraprestaciones utilizando mi nombre o el de los funcionarios de NUEVA EPS. Todos los trámites deben adelantarse exclusivamente a través de los canales institucionales y de las áreas competentes de la entidad”, afirmó el agente especial interventor.

Nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS, Roberto Solano Navarra. Foto: Suministrado a SEMANA

Ante posibles contactos irregulares, la Nueva EPS pidió a prestadores, proveedores y ciudadanos abstenerse de efectuar pagos o transferencias y conservar las evidencias disponibles, entre ellas mensajes, correos electrónicos, números telefónicos y datos de cuentas bancarias.

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Los casos pueden ser reportados a la Línea Ética de Nueva EPS, disponible las 24 horas, a través de la línea telefónica 01 8000 113051 o del correo electrónico lineaeticanuevaeps@pwc.com.

La entidad indicó que realizará las verificaciones internas correspondientes y, cuando proceda, pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para determinar las eventuales responsabilidades.