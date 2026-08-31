Lili Pink, intervenida, batallando por reinventarse. Así luce su primera tienda Lili Beauty

Luego de los acontecimientos jurídicos que se han suscitado alrededor de Lili Pink, en medio de una investigación de la Fiscalía General sobre una presunta red transnacional de contrabando técnico y lavado de activos, en el otro extremo, el de los negocios, la interventoría trata de batallar para salvar empleos.

La Sociedad de Activos Especiales (SAR) asumió el control administrativo de la empresa propietaria (Fast Moda S. A. S.), de manera que pudiera continuar la operación comercial mientras se adelanta el proceso, que ha tenido 400 allanamientos de locales en busca de desentrañar lo que realmente ha sucedido en ese negocio.

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Primera tienda Lili Beauty

En ese contexto, Lili Pink sigue batallando, como lo evidencia la apertura de la primera tienda Lili Beauty en Colombia, que estará ubicada en el Centro Comercial Cosmocentro, de Cali.

Se trata de una propuesta moderna, accesible y en constante innovación, que lanza esta marca, con más de 20 años de trayectoria en el mercado colombiano.

Según las declaraciones de los voceros de la compañía, la apuesta nace como respuesta a la evolución del consumidor. “Ahora, el comprador no solo busca adquirir productos, sino también descubrir tendencias, encontrar inspiración y disfrutar nuevas experiencias de cuidado personal”, señalaron los voceros.

Lili Beauty corresponde a una apertura. Dentro del abanico de marcas que maneja la matriz, Fast Moda amplía su ecosistema de marcas y fortalece su participación en uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del retail.

De hecho, la unidad de Belleza y Bienestar de la compañía está entre las que más crece: al 40 % en el primer semestre de 2026.

Lily Beauty lanzará una línea de cuidado y relajación Foto: Lili Pink / Cortesía

En esta primera etapa, la innovación entra en juego, con colecciones de lanzamiento, como Body Therapy, una familia de productos para la relajación, el cuidado y el bienestar, que incluye velas aromáticas y otras alternativas.

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Según la compañía, Lili Beauty administrará más de 5.000 referencias e incorporará más de cien lanzamientos trimestrales.

Verónica Pachón, gerente de Mercadeo y Producto de Fast Moda, dijo: “Lili Beauty nace para acercar las tendencias de belleza y bienestar a más mujeres mediante productos modernos, funcionales, innovadores y con una excelente relación calidad-precio”.

Verónica Pachón, gerente de Mercadeo y Producto de Fast Moda (Lili Pink). Foto: Lili Pink / Cortesía

Cali, una de las zonas que fue golpeada por el terremoto en Colombia, es el punto de partida de la expansión nacional. Además, es un punto estratégico para el comercio.

Lili Pink en general es una marca colombiana de moda femenina. Cuenta con más de 500 tiendas propias y franquiciadas. Su operación multicanal integra tiendas físicas, comercio electrónico, canal mayorista y más de 850 puntos de venta de aliados comerciales.