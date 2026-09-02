Pese a que todo estaba listo para la realización de la audiencia de imputación de cargos contra el exagente interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, por los hechos que rodearon la muerte del niño Kevin Acosta, la diligencia judicial se aplazó a última hora por solicitud de la Fiscalía General.

Fiscalía pide a la Comisión de Acusación investigar al presidente Gustavo Petro por la muerte de Kevin Acosta: “Posición de garante”

De esta forma, ya son dos veces que se aplaza esta audiencia, a la que también fueron vinculados el exauditor Nelson Ramírez Plaza, Diana Marcela Caballero Arias y Jessika Pala Triana Sahastuy, exfuncionarias de la Nueva EPS.

La defensa de los familiares de Kevin Santiago reclamó por la falta de avances en este proceso penal.

“Le hago un llamado a la justicia en pro de la búsqueda de la verdad y de los responsables de la muerte del menor de edad”, enfatizó el abogado Manuel Villanueva.

La Fiscalía les imputará a estas cuatro personas el delito de homicidio culposo.

El proceso penal tiene relación directa con la alteración de la historia clínica del menor de edad, quien falleció el pasado 13 de febrero mientras esperaba un tratamiento médico para la hemofilia.

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Se trata de la misma historia que fue publicada por el entonces presidente Gustavo Petro en su cuenta de X en medio de su defensa a la gestión del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

La alteración de datos sensibles e información reservada habría buscado cambiar tanto el diagnóstico de la enfermedad del niño como el tratamiento que recibió durante meses.

Compulsa de copias contra Petro

El pasado 6 de agosto, la Fiscalía General compulsó copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigara al entonces presidente saliente, Petro, por incumplir su “posición de garante” al ordenar la intervención de la Nueva EPS.

SEMANA consultó con un experto hematólogo sobre la enfermedad que padecía Kevin Acosta. Foto: Caracol Noticias / Getty Images

“Solicita a la comisión de acusación de la honorable Cámara de Representantes, que se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS (sic)”, señala la compulsa de copias enviada por el ente investigador.

Así, la Fiscalía confirmó que —como parte de la denuncia que la representación de víctimas radicó a través del exministro de Justicia Wilson Ruiz y tras la revelación de la historia clínica del pequeño— compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se adelanten las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro.

La revelación de la historia clínica que hizo Petro no fue lo único que se convirtió en polémica en este caso. Su gobierno incluso acudió a una acción de tutela para obtener la necropsia que Medicina Legal le practicó al niño, una solicitud que generó indignación nacional.