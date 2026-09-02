La triste situación de varias mascotas en Ipiales: algunas fueron abandonadas amarradas dentro de sacos

Una preocupante situación fue advertida en el sector del relleno sanitario La Victoria, en Ipiales, Nariño, donde se han encontrado animales de compañía abandonados en condiciones que, según la entidad encargada del servicio de aseo, evidencian una problemática que requiere mayor atención por parte de las autoridades y la ciudadanía.

Abandono en el norte de Bogotá: perrita fue dejada sola y con un lamentable mensaje: “Me quedé sin familia”

La denuncia fue realizada por ISERVI E.S.P., empresa que hizo un llamado a la comunidad para evitar que el relleno sanitario y sus alrededores continúen siendo utilizados como un lugar para dejar perros y otros animales domésticos.

De acuerdo con la entidad, la situación se ha presentado de manera constante en este sector. Algunos perros han sido encontrados en las inmediaciones del relleno, mientras que otros habrían sido abandonados dentro de sacos o dejados amarrados, expuestos a un espacio que representa diferentes riesgos para su integridad.

ISERVI advirtió que este tipo de prácticas no solo representan un problema de bienestar animal, sino que también evidencian una falta de responsabilidad frente a los compromisos que implica tener un animal de compañía.

Tan sólo en Bogotá existen más de 1'228.000 perros y gatos en condición de calle. Foto: iStock

La entidad recordó que perros y otros animales domésticos no deben ser tratados como objetos que pueden desecharse cuando dejan de ser convenientes para sus propietarios. Por el contrario, requieren alimentación, atención, cuidados y condiciones adecuadas durante toda su vida.

Aunque la protección y atención directa de animales de compañía no hace parte de la misión principal de ISERVI E.S.P., la empresa aseguró que decidió intervenir frente a la situación ante la cantidad de casos encontrados. Sin embargo, la entidad considera que estas iniciativas no son suficientes para solucionar una problemática que, según su diagnóstico, se ha vuelto cada vez más difícil de controlar.

Uno de los principales llamados está dirigido a las personas que tienen perros o gatos y que, por diferentes circunstancias, ya no pueden hacerse cargo de ellos. Para ISERVI, abandonar a un animal en un relleno sanitario, en la calle o en cualquier otro lugar donde pueda estar expuesto a peligros no constituye una solución.

Policía dio detalles sobre el caso de maltrato a nueve animales de compañía en el sur de Bogotá

La entidad también pidió fortalecer la conciencia sobre la tenencia responsable, teniendo en cuenta que el abandono puede dejar a los animales expuestos a accidentes, enfermedades, hambre y otras situaciones que ponen en riesgo su vida.

El llamado de la empresa es, finalmente, a que el Relleno Sanitario La Victoria deje de ser visto como un sitio donde pueden abandonarse animales y a que la ciudadanía comprenda que detrás de cada perro dejado a su suerte existe una decisión humana que puede tener consecuencias graves para una vida que depende del cuidado de las personas.