Abandono en el norte de Bogotá: perrita fue dejada sola y con un lamentable mensaje: “Me quedé sin familia”

En la noche del 30 de agosto del presente año, un momento conmovió y llenó de nostalgia a muchos habitantes de Usaquén. Sacha, una perrita, fue abandonada en un parque de Bogotá y quedó sola, llorando y dejándose ver muy asustada. Lo más doloroso del caso fue que tenía con ella una pequeña nota escrita a mano.

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Este mensaje permitió conocer parte de la situación por la que estaría atravesando el animal. En la hoja se podía leer: “Me llamo Sacha, me pueden ayudar, me quedé sin familia”.

La frase causó tristeza e indignación entre quienes conocieron la historia, pues la mascota había sido dejaba en un espacio público sin compañía alguna.

El caso fue difundido por Andrés Ardila, edil de Usaquén, quien pidió ayuda a través de su cuenta de X para encontrar a Sacha y llamó la atención de las autoridades de Protección Animal.

“Urgente. A esta hora tenemos esta perrita que fue abandonada en el Parque Alcalá. Pedimos atención del @AnimalesBOG para su recogida. No se deja coger y está muy asustada”, escribió.

Sin embargo, rescatarla no fue tan sencillo como esperaban, pues el miedo hizo que la perrita huye cuando intentaron acercarse a ella.

Durante varias horas, vecinos del sector se unieron para buscarla. En grupos de WhatsApp comenzaron a circular fotografías y videos de Sacha, mientras varias personas recorrían la zona con la esperanza de encontrarla antes de que pudiera sufrir algún accidente o volver a desaparecer.

Por último, la búsqueda de la perrita fue positiva. Otros vecinos lograron ubicar a la mascota en inmediaciones de la calle 100 con Autopista y lograron ponerla a salvo. Luego de esto, según explicó el edil, Sacha fue llevada al veterinario para revisar su estado de salud.

La nota que acompañaba a la perrita también causó división en las personas. Ardila señaló que el mensaje estaba acompañado por un corazón y una carita feliz, algo que consideró contradictorio, ya que había sido abandonada.

Para este funcionario, dejar a un animal de esta manera no puede verse como una solución. “Un perro no es un objeto del cual te puedes deshacer cuando te estorba”, escribió Ardila al referirse al caso.

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El lunes 31 de agosto, el edil confirmó que Sacha estaba a salvo y agradeció a los habitantes que colaboraron para poder encontrarla. Ahora, el reto es encontrar una fundación o una persona que pueda recibirla y ofrecerle un lugar seguro mientras se define qué pasará con ella.

Este caso terminó mostrando, además, cómo la solidaridad de los vecinos fue clave para que Sacha no quedara nuevamente en las calles a su suerte.