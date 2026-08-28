Los 20 perros y gatos que buscan una “segunda oportunidad” en nueva jornada de adopción en Bogotá; estos son los detalles

Este domingo 30 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará una nueva jornada de adopción, donde 20 perros y gatos estarán disponibles para encontrar una familia que les ofrezca una “segunda oportunidad”.

La jornada se realizará de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. en la Terraza SkyTown de Plaza de las Américas (Carrera 71D # 6-94 Sur) y contará con actividades dirigidas a promover el bienestar y la convivencia entre las familias y sus animales de compañía.

Uno de los momentos especiales de la jornada será la actividad de Doga Pet, a las 3:00 p.m., en la que se desarrollarán ejercicios guiados de respiración, relajación e interacción, orientados a fortalecer la comunicación y el vínculo entre las familias y sus animales.

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Además, la Secretaría Distrital de Salud acompañará la jornada con una actividad de vacunación para perros y gatos.

Entre los animales que estarán buscando una familia se encuentran Rafaela, Juaco y Zeús Bart, tres caninos que llevan cerca de tres años bajo el cuidado del IDPYBA.

Este domingo 30 de agosto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizará una nueva jornada de adopción, donde 20 perros y gatos estarán disponibles para encontrar una familia que les ofrezca una “segunda oportunidad”. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

“Los tres han recibido atención y acompañamiento durante su proceso de recuperación física, emocional y comportamental y hoy esperan una familia que les brinde la oportunidad de comenzar una nueva historia, con los cuidados, el amor y el compromiso que implica una adopción responsable”, señaló la entidad.

Y agregó: “Como ellos, cada uno de los perros y gatos disponibles para adopción fue rescatado y ha recibido los cuidados, la atención y el amor necesarios para avanzar en su recuperación. Ahora están listos para encontrar un hogar responsable para toda la vida. El IDPYBA invita a las familias a acercarse, conocer a estos animales y convertirse en el hogar que tanto han esperado. Porque adoptar es abrir las puertas de una familia y brindar una segunda oportunidad para toda la vida”.

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¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?

Ser consciente de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación.

Para adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla.

En el caso de perros de manejo especial, se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.

Para adoptar un gato, es necesario llevar guacal o morral especial para su transporte.

Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.