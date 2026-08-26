Abelardo De La Espriella sancionó ley contra el abuso sexual de animales: estas son las penas

El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la ley que penaliza de manera específica el abuso sexual contra los animales en Colombia, una iniciativa que crea un nuevo delito en el Código Penal y establece penas que pueden llegar hasta los 140 meses de prisión cuando existan circunstancias agravantes.

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La decisión fue celebrada por la senadora animalista Andrea Padilla, quien agradeció al mandatario por la sanción y resaltó la participación de su equipo durante la construcción de la norma.

“¡Sancionada la ley que castiga penalmente el abuso sexual de animales en Colombia! Gracias, presidente”, escribió la congresista en su cuenta de X.

La iniciativa, conocida como Ley No más zoofilia, fue impulsada por la senadora Esmeralda Hernández y había completado su trámite en el Congreso antes de quedar a la espera de la firma presidencial.

¿Cuáles son las penas que establece la ley?

Uno de los principales cambios es la creación del delito de acceso carnal a animales, que tendrá una pena inicial de 48 a 55 meses de prisión. A esto se suman multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Quienes sean condenados también podrán quedar inhabilitados entre dos y cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales. Asimismo, tendrán restricciones para adquirirlos, tenerlos bajo su cuidado o brindarles refugio.

Las sanciones aumentarán cuando existan agravantes. La condena podría alcanzar los 140 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años, en determinados casos.

Entre las circunstancias que pueden elevar la pena están cometer la conducta frente a un menor de edad, hacerlo en un espacio público o registrar el abuso con fines pornográficos, entre otras situaciones contempladas por la nueva legislación.

La norma también diferencia estas conductas de aquellos procedimientos que tienen una justificación profesional. Por esa razón, quedan excluidas de responsabilidad penal las intervenciones veterinarias, zootécnicas, reproductivas, diagnósticas o relacionadas con la productividad animal que sean realizadas bajo los parámetros correspondientes.

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Fiscalía deberá fortalecer la investigación de los casos

Además del endurecimiento de las penas, la legislación establece nuevas obligaciones para mejorar la investigación de este tipo de hechos. La Fiscalía General de la Nación deberá fortalecer sus procedimientos para la obtención y conservación de pruebas en casos relacionados con abuso sexual contra animales.

Esmeralda Hernández, autora de la iniciativa, había explicado antes de la sanción que uno de los principales cambios es que la conducta tendrá un tratamiento independiente dentro del Código Penal y no dependerá únicamente de otras formas de maltrato animal.

La congresista también destacó que, por las características de la pena establecida, el acceso carnal a animales se convierte en un delito contra los animales que no sería excarcelable, uno de los puntos que sus promotores consideran más relevantes de la nueva legislación.

La sanción presidencial se produjo después de que Hernández pidiera públicamente al Gobierno avanzar con la firma. El proyecto había sido remitido para sanción presidencial el pasado 6 de agosto, luego de superar los debates correspondientes en el Congreso. Con la firma de De La Espriella, la nueva legislación entra en vigor en Colombia.