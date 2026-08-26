Abelardo De La Espriella firmó la extradición de cinco señalados criminales solicitados por EE. UU.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que ordenó que se hiciera efectiva la extradición a Estados Unidos de cinco criminales que tenían suspendidas esas decisiones por negociaciones que se estaban desarrollando con el gobierno anterior.

Presidente Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia: quien hable con criminales será “judicializado”

Entre los extraditados están: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho; Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña.

Además, Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., y Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, también serán extraditados una vez sean capturados por las autoridades.

De la Espriella confirmó que estos últimos tres criminales se encuentran prófugos de la justicia, por lo que su gobierno se empeñará en detenerlos y posteriormente extraditarlos a Estados Unidos.

“Las autoridades deberán avanzar sin dilación de ninguna clase en sus capturas para materializar su entrega a los Estados Unidos de Norteamérica que es el país que lo requiere”, dijo De La Espriella.

El presidente mencionó que estas personas están siendo solicitadas por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y narcoterrorismo.

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