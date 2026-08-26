Presidente De La Espriella reveló decisión final sobre la construcción de megacárceles y dio instrucción al director del Inpec

Se conocen detalles del discurso que dio el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella, en la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, integrada por:

— General Erick Rodríguez Aparicio, comandante de las Fuerzas Militares.

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— General Carlos Carrasquilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

— General José Bertulfo Soto, comandante del Ejército.

— General Rodolfo Morales, segundo comandante del Ejército.

— General Óscar Murillo, Escuela Superior de Guerra.

— General Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aeroespacial.

— Vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, comandante de la Armada.

En medio de su intervención, el jefe de Estado habló sobre una promesa de campaña que llamó la atención de diferentes sectores del país y generó espacios de conversación.

Se trata de la construcción de megacárceles, obras que, según expresó de manera directa el mandatario colombiano, se van a ejecutar para que sean recluidos los más peligrosos terroristas del país.

“Queridos compatriotas, es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen. Desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. ¡Compatriotas! Eso se acabó”, dijo el presidente De La Espriella.

Presidente Abelardo De La Espriella Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y agregó: “Mantengo intacto mi compromiso de construir megacárceles de máxima seguridad para recluir a los terroristas más peligrosos del país. Esas obras se harán con la empresa privada”.

“Esas cárceles se van a construir para que aquellos que tanto daño le han hecho a la República paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”, recalcó el jefe de Estado.

También señaló: “Mientras avanzan esas obras, he ordenado reforzar de inmediato la seguridad de los establecimientos existentes. Se pondrá orden donde ha habido descontrol, corrupción y complacencia”.

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“El Inpec tiene la instrucción precisa de recuperar el mando en las cárceles. El director del Inpec me tiene que dar resultados. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”, advirtió el presidente de la República.