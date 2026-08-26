Abelardo De La Espriella ordenó a la nueva cúpula militar enfrentar como “terroristas” a las disidencias: “No hay espacio para diálogos”

En la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, realizada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el mandatario definió la hoja de ruta de su estrategia de seguridad para su Gobierno.

En uno de los apartes de su discurso, el mandatario colombiano fue directo al manifestar que los “disidentes, subversivos o alzados en armas” son terroristas, por lo que prohibió en su administración el uso de eufemismos para referirse a ellos.

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“Que quede muy claro, en este país no hay disidentes, grupos subversivos, ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistola y dinamita”, expresó el mandatario.

Y agregó en su intervención: “Son terroristas y así los vamos a tratar. Aquí no hay espacio para el diálogo. Como lo dije el día de mi posesión, esa opción está agotada”.

El presidente Abelardo De La Espriella dijo que en su Gobierno está prohibido disfrazar con eufemismos a disidentes; los tratará como “terroristas”. Recalcó que se acabaron los diálogos de paz. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/hjvecNQ48g — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026

“Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia a través de los mecanismos establecidos por la ley, pero quienes persistan en la violencia, continúen atacando a Colombia y sigan creyendo que pueden doblegar al Estado mediante el terrorismo, recibirán su merecido en el campo de batalla”, recalcó el jefe de Estado.

Además, sobre la recuperación de la seguridad, cuya tarea deberá asumir la nueva cúpula, el mandatario colombiano dijo: “La historia demuestra que hemos podido superar las dificultades más grandes gracias a los hombres que han estado siempre dispuestos a defender la patria con honor, valor, disciplina y sentido del deber”.

“Como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ratifico lo que sostuve durante la campaña que me condujo a la Presidencia de la República de Colombia. La seguridad volverá a todo el territorio nacional. Porque sé perfectamente que la primera obligación de un gobernante, de un presidente, es proteger a su pueblo a toda costa. Sin seguridad no hay libertad, sin autoridad no hay justicia y sin tranquilidad”, subrayó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la nueva cúpula militar recuperar la seguridad y advirtió que en el gobierno de Petro “organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/yMJjkiw68v — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026

Y recalcó: “En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras las organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente; gracias a la complicidad de ese régimen que tuvo en sus manos el destino del país, comunidades enteras fueron sometidas al miedo y al terror, a la extorsión y al abandono”.

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“Hoy, con toda la formalidad y la convicción, les digo que esa macabra realidad empieza a cambiar, porque esta será la patria milagro de la seguridad y el orden. Colombia volverá a tener un Estado presente en cada rincón de su territorio. La farsa de la paz total terminó para siempre. Ese capítulo oscuro será relegado al más lejano rincón de la memoria nacional”, puntualizó el jefe de Estado.