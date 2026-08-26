Abelardo De La Espriella tuvo nueva reunión con Luz Adriana Camargo: el presidente envió mensaje a la fiscal general

Este miércoles 26 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, inició su agenda de trabajo con una reunión estratégica con la fiscal general Luz Adriana Camargo.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado reveló detalles de ese encuentro de alto nivel, allí se abordaron temas para fortalecer las acciones contra la criminalidad.

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“Reunión estratégica con la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo; el vicefiscal Gilberto Guerrero, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, para fortalecer la articulación institucional y avanzar con determinación en la lucha contra el crimen”, expresó De La Espriella.

Y añadió en sus redes sociales: “La seguridad de los colombianos exige instituciones coordinadas, decisiones firmes y trabajo en equipo. Unidos, fortalecemos la capacidad del Estado para enfrentar a quienes amenazan la tranquilidad de nuestra gente”.

En varios escenarios, el mandatario colombiano ha insistido en que en su Gobierno se va a respetar la independencia de poderes, en especial con las decisiones que se adopten desde la justicia.

Prueba de ello fue la reunión que también sostuvo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, hace varios días con las altas cortes.

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una nueva reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que se discutió la estrategia contra el crimen. En el encuentro también participó el ministro de Justicia, Iván Cancino. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/MEpYOJxNPW — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026

“El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, recibió al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en su primera visita a la corporación desde su posesión”, indicó la cuenta oficial de la Corte Suprema de Justicia en X.

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Y concluyó: “En el encuentro participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez, junto con el ministro de Justicia, Iván Cancino González”.

“La reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar armónicamente, con independencia y dentro de las competencias que establecen la Constitución y la ley, en beneficio de la justicia y de los ciudadanos”, dijo el alto tribunal.