Presidente Abelardo De La Espriella publicó impactante video del traslado que ordenó de peligrosos criminales: “Voy por todos”

A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, insistió en su política de seguridad, la cual gira y se enfoca en proteger las regiones del país de las estructuras criminales con el “imperio de la ley y de la fuerza”.

Y en medio de esa estrategia, el mandatario colombiano publicó en sus redes sociales un impactante video sobre el traslado que ordenó de señalados peligrosos criminales, afirmando que “irá por todos”.

Abelardo De La Espriella destaca más de 8.424 capturas en lo que lleva de su Gobierno: “La ofensiva contra el crimen no se detiene”

“El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado”, manifestó el presidente en su cuenta personal de X.

Y agregó en el mensaje: “Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”.

“Les acabé los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora”, detalló el jefe de Estado ante las medidas que ha ordenado al Inpec.

Sumado a ello, destacó: “Y que no quede ninguna duda: voy por todos. Por los cabecillas, por los extorsionistas, por los sicarios y por quienes pretendan desafiar la autoridad. No importa dónde estén ni desde dónde operen: el Estado los va a perseguir y la justicia los va a alcanzar”.

“Mientras yo sea presidente, los criminales no impondrán sus reglas. Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley”, subrayó De La Espriella.

También recalcó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Voy a defender la tranquilidad de Barranquilla, del Caribe y de toda Colombia con carácter, determinación y mano firme”.

Este perfil en redes sociales amenazó de muerte al presidente Abelardo De La Espriella. Fija fecha y hora

Y en otro mensaje, el jefe de Estado manifestó: “La ofensiva contra el crimen no se detiene. Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal”.

“Desde el 7 de agosto llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína. Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”, afirmó el presidente de la República.