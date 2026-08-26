El petrismo perdió un cupo en el CNE y el oficialismo consiguió amplias mayorías: la Alianza Verde jugó sus cartas lejos del movimiento de Petro

La elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, en la noche de este martes 25 de agosto, dejó varias lecturas.

Una de ellas es que el oficialismo, la centroderecha y sectores cercanos a Abelardo De La Espriella se quedaron con siete de los nueve cupos. Entre ellos están Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático, y Plinio Alarcón, cuya designación surgió tras una alianza entre el Partido Mira y el uribismo.

También fueron elegidos Juan Felipe Lemus, del Partido de La U; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; José Parra, de Salvación Nacional, y Gersel Pérez, de Cambio Radical.

En contraste, el petrismo pasó de tener tres magistrados a dos durante los próximos cuatro años: la exsuperintendente Cielo Rusinque y la abogada y defensora de derechos humanos Ana Jimena Bautista.

En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se llevó a cabo el Congreso Pleno, en el que se realizó la elección de los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030. Foto: Colprensa – Catalina Olaya

El Pacto Histórico jugó mal sus fichas, a juicio de varios de sus integrantes, porque pudo conseguir un tercer magistrado en alianza si se hubiera acercado al candidato del Partido Liberal. Pero se inclinó por el exministro del Interior y exembajador, Guillermo Rivera, del movimiento En Marcha, quien no consiguió los 32 votos que se necesitaban para alcanzar un puesto en el CNE.

Claudia López, Ariel Ávila, Carlos Amaya y Guillermo Rivera. Foto: SEMANA.

La aspiración de Rivera terminó por generar divisiones en la Alianza Verde. El sector político del senador Ariel Ávila buscó votos hasta última hora en favor de Guillermo Rivera. Incluso, personas cercanas a la exalcaldesa Claudia López hicieron lobby, pero no lo lograron. López, como lo informó SEMANA este martes, tiene interés en el CNE porque tendrá que decidir sobre la escisión de la Alianza Verde.

Guillermo no consiguió siquiera el respaldo de las curules de paz, a las que defendió durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y el representante por las víctimas, Jorge Tovar, cumplió su palabra.

En la mañana de este martes, Tovar anunció en X: “Les cuento, hace un mes despotricaba de las curules de paz por nuestra manifestación de apoyo decidido al gobierno de Abelardo De La Espriella. Hoy, el mismo señor Guillermo Rivera ha llamado uno a uno a varios colegas representantes de las curules de paz (los mismos que para él hace un mes éramos lo peor de la política colombiana) a rogarles lo acompañen para llegar a ser magistrado del CNE (...) Que no se vista que no va”.

Elección de los nueve magistrados del CNE. Foto: X Congreso de la República

Del otro lado de los Verdes estuvo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, el barón electoral de ese partido político, quien inicialmente respaldó en un comunicado de prensa al abogado José Salamanca.

No obstante, en medio de las fuertes tensiones en la elección de magistrados, el sector de Amaya, con calculadora en mano, confirmó que no le alcanzaban los votos para elegir a Salamanca y, en una movida habilidosa y de última hora, el grueso de la Alianza Verde se alejó aún más del petrismo y terminó sumándole sus votos a la aspiración de Gersel Pérez, de Cambio Radical, partido de gobierno en la administración de Abelardo De La Espriella.

Jorge Tovar, Guillermo Rivera y el Consejo Nacional Electoral. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

El representante de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, cercano a Carlos Amaya, dijo: “Con una plancha independiente logramos el objetivo de tener asiento en el CNE. Hubiésemos querido tener magistrado propio, pero no se pudo. En coalición lo logramos. Felicidades a varios amigos que hoy son magistrados. A defender la democracia. A quienes no lo lograron, mi respeto”.