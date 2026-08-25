Migración Colombia tiene nuevo director general: Gobierno firmó decreto de nombramiento

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo las facultades otorgadas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, decretó cambios en la cúpula de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

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Mediante el decreto 1298, el Ejecutivo aceptó la renuncia presentada por la doctora Gloria Esperanza Arriero López al empleo de Directora General de dicha entidad.

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La dimisión protocolaria de Arriero López había sido radicada ante el despacho gubernamental el pasado 23 de julio de 2026. En cumplimiento de la normatividad contemplada en el Decreto 1083 de 2015, la aceptación del retiro formal de la funcionaria se hizo efectiva dentro de los plazos legales estipulados de 30 días a partir de la recepción de la solicitud escrita.

Designación del nuevo director general de migración Colombia

Para asumir la jefatura de la autoridad migratoria del país, el Ejecutivo designó a José Luis Castañeda Tiria en el cargo de Director General, bajo el código 0015, grado 25. La vinculación del nuevo funcionario empezó a regir de manera inmediata a partir de la expedición y firma del decreto oficial.

Gloria Esperanza Arriero, exdirectora de Migración Colombia Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El nombramiento encomienda al nuevo directivo la conducción técnica y operativa de los pasos fronterizos, los controles aeroportuarios, y la regulación de los flujos migratorios en el territorio nacional.

De igual forma, el acto normativo ordenó a la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores notificar formalmente el contenido de las decisiones a las partes involucradas.

Marco legal y retos de la entidad migratoria

La rotación en la dirección de la Unidad Administrativa Especial responde al ejercicio de las atribuciones presidenciales para proveer empleos de libre nombramiento y remoción en la administración pública.

José Luis Castañeda es el nuevo director de Migración Colombia tras renuncia de Gloria Arriero. Foto: SEMANA

Con la entrada en vigencia del decreto, la nueva administración asume el liderazgo del organismo gubernamental para garantizar la continuidad del servicio público migratorio y la seguridad fronteriza.

El nuevo titular de la entidad enfrentará los desafíos inherentes a la gestión de visados, el monitoreo del tránsito de ciudadanos extranjeros y la modernización tecnológica de los puestos de control terrestre y aéreo en el país.

Durante los próximos días, la administración saliente y la entrante avanzarán en los trámites institucionales de empalme y posesión del cargo.