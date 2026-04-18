Migración Colombia reporta más de 300 expulsiones y deportaciones de extranjeros del país

En lo corrido del 2026, 310 extranjeros han tenido que salir del país por incumplir las normas del país. Así lo informó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

“En lo corrido de 2026, Migración Colombia ha reportado 310 casos de deportaciones y expulsiones de extranjeros en el país. Del total de casos, 157 corresponden a deportaciones y 153 a expulsiones”, dijo la funcionaria.

Arriero agregó que estos procedimientos se han hecho en el marco de la soberanía del país y las leyes establecidas en la Constitución, por lo que dijo que se ha garantizado el debido proceso y el respeto de los ciudadanos extranjeros.

“Estas medidas obedecen a causales tales como irregularidades en el ingreso, permanencia o salida del país, uso de documentación fraudulenta, la infracción de normas migratorias, el desarrollo de actividades no autorizadas o situaciones que representan un riesgo para la seguridad nacional, el orden público o la convivencia ciudadana”, mencionó Arriero.

La directora de Migración dijo que estas medidas también se aplican por requerimientos judiciales, notificaciones internacionales o decisiones de los jueces y explicó las sanciones a las que se someten.

Preocupación por delincuentes extranjeros en Colombia: Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 900 personas

“La deportación es una medida que implica la prohibición de ingreso entre 6 meses y 10 años, mientras que la expulsión conlleva una restricción mínima de 5 años y la exigencia de visa para un eventual retorno al país”, mencionó la directora de la entidad.

En las últimas semanas se han registrado algunas expulsiones de ciudadanos extranjeros del país. Por ejemplo, un ciudadano ruso fue sacado del país por megafiestas que realizaba en El Poblado, en Medellín, lo que estaba generando afectación a la comunidad.

George Wolfe ya había sido sancionado en varias ocasiones por estos hechos, sin embargo, no fue sino hasta que Migración Colombia lo sacó del país que se pudo controlar su actuar.

Ciudadanos venezolanos expulsados. Foto: Migración Colombia

A Wolfe le le habrían impuesto al menos 12 comparendos por sus comportamientos que estaban generando afectaciones, por lo que se tomó la decisión de sacarlo del país con rumbo a Miami, Estados Unidos.

“En Colombia, ningún extranjero está por encima de la ley, y este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, sanciones y llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes como la expulsión de este extranjero, que no supo comportarse en una ciudad tan amable como Medellín, donde se aprecia y se acoge a turistas y extranjeros”, dijo la directora de Migración Colombia sobre esa decisión.

Asimismo, se ha expulsado a extranjeros que estaban cometiendo delitos en el país, como sucedió con varios ciudadanos venezolanos sobre los que se tomó esa decisión.