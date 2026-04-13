Expulsan a ruso que realizaba megafiestas en El Poblado: así fue el trabajo de Migración Colombia

Un equipo de Policía Judicial de Migración Colombia expulsó al ciudadano ruso que hacía megafiestas en El Poblado, en Medellín. Se trata de George Wolfe, quien fue sancionado en varias oportunidades por las autoridades, ya que afectaba la tranquilidad de esta zona.

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SEMANA confirmó la información con integrantes de esta entidad, quienes le seguían el rastro por sus conductas contrarias a la convivencia ciudadana, luego de que la Policía Nacional agotara la mediación con este extranjero, nacido en Rusia, pero con nacionalidad estadounidense.

Estas rumbas fuera de control, al parecer, se presentaban desde hace dos meses, lo que provocaba la incomodidad de los residentes de esta zona en la capital de Antioquia.

Panorámica de El Poblado. Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

De acuerdo con la información de Migración Colombia, a esta persona le impusieron al menos 12 comparendos por sus comportamientos contrarios a la ley. El vuelo en el que salió Wolfe llegará a Miami y, posteriormente, la entidad le hará llegar la decisión administrativa de su salida del país.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, en diálogo, señaló que en todas las regiones del país se adelantan controles estrictos con el fin de evitar que los extranjeros realicen actuaciones contrarias a la norma.

“En Colombia, ningún extranjero está por encima de la ley, y este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, sanciones y llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes como la expulsión de este extranjero, que no supo comportarse en una ciudad tan amable como Medellín, donde se aprecia y se acoge a turistas y extranjeros”, detalló la funcionaria.

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Vista de Medellín desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Y es que, al parecer, estas fiestas salidas de control eran frecuentadas, en su mayoría, por mujeres que se dedicaban a la prostitución en esta zona de la ciudad de Medellín.

“Colombia es un país abierto a turistas y extranjeros, pero con cumplimiento de la ley y la sana convivencia”, dijo la entidad.