Migración envió a vacaciones al directivo Luis Francisco Cante cuando la Procuraduría ordenó su destitución por denuncias de acoso sexual

Luego de que SEMANA revelara testimonios y documentos en los que varias subalternas denunciaron que Luis Francisco Cante Céspedes, entonces director de la Regional Andina de Migración Colombia, las habría acosado sexualmente durante la jornada laboral, la Procuraduría General de la Nación ordenó su destitución e inhabilidad por 14 años.

Sin embargo, pese a las denuncias y a las investigaciones disciplinarias y penales en su contra, Migración Colombia mantuvo al funcionario en condición de directivo en la Regional Caribe.

SEMANA conoció que días después del fallo en primera instancia de la Procuraduría, con fecha del 19 de febrero de 2026, la entidad emitió una resolución el pasado 25 de febrero enviando a Cante a vacaciones por 15 días hábiles.

De acuerdo con el documento, las vacaciones tenían efecto inmediato: salió el viernes 27 de febrero hasta el 19 de marzo.

A diferencia de licencias no remuneradas, que por lo general se hacen efectivas mientras se resuelven decisiones disciplinarias o judiciales, las vacaciones fueron pagas.

Procuraduría destituyó e inhabilitó a Luis Francisco Cante, directivo de Migración Colombia, por acoso sexual en la entidad, tras denuncia de SEMANA

“De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 1045 de 1978, tendrá derecho a quince (15) días de salario por concepto de prima de vacaciones, por cada año de servicio. (...) Tendrá derecho a la bonificación especial de recreación, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que le corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional”, se lee en el documento, al que tuvo acceso este medio.

Migración Colombia confirmó a SEMANA que Cante Céspedes sigue vinculado a la entidad y que actualmente cursa en la Procuraduría un recurso de apelación, razón por la que no lo han destituido.

“A partir de la decisión de segunda instancia, se le comunicará a la entidad y se debe proceder de conformidad con la instrucción que determine el organismo disciplinario”, indicó la entidad.