En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Luis Francisco Cante, exdirector de la Regional Andina de Migración Colombia, por acosar sexual y laboralmente a trabajadoras de la entidad.

En su momento, SEMANA expuso testimonios y documentos en los que las víctimas contaron cómo el directivo, quien en el pasado fue guerrillero del M-19, las tocó y se les insinuó, lo que finalmente terminó en supuesta persecución.

Este medio conoció que a Cante Céspedes, pese a las denuncias en su contra, nunca se le quitó el estatus de directivo de Migración Colombia. Tras los señalamientos se le trasladó a la Regional Caribe, donde actualmente ejerce funciones.

Por otro lado, la funcionaria que encabezó las denuncias tuvo que renunciar a su cargo, denunciando amenazas y persecución que habrían motivado su salida del país.

Cincuenta mujeres portaron camisetas que piden detener el acoso sexual en las oficinas de Migración Colombia. Foto: suministradas a semana api

En el fallo, la Procuraduría narra que la víctima denunció que Cante “efectuó comentarios acompañados de gestos no verbales dirigidos hacia ella, con alusiones de contenido sexual, lo que le generó incomodidad e intimidación. Posteriormente, al finalizar la reunión, reiteró dichos gestos al referirse al color de la camisa que se utilizaría”.

Y también incluye “acercamientos físicos no consentidos” como “tocarle el cabello, abrazarla de forma apretada, tomarle la cadena desde el pecho y realizar expresiones verbales sugestivas, invadiendo de forma constante su espacio privado”.

Igualmente, la Procuraduría declaró responsable disciplinariamente e impuso sanción disciplinaria contra Adriana Paola Cuervo Pulido, coordinadora regional de Migración Colombia, suspendiéndola del cargo por cuatro meses.

El Ministerio Público aseguró que la funcionaria “afectó el derecho fundamental a la honra y la dignidad humana de la víctima”.

“Este despacho considera que aplica en la medida en que, con los comentarios plasmados por la disciplinada en el correo electrónico, mismo que es objeto de reproche, no solo se vulneró la honra de la señora CPSC, sino que, además, se revictimizó, causando perjuicios psicológicos a la víctima, ampliamente manifestados y debidamente probados al dossier", dijo sobre la funcionaria.