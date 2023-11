Infierno en Migración Colombia: trabajadoras denuncian a director de la regional andina, que militó con Gustavo Petro en el M-19, por acoso laboral y sexual

Suárez denuncia acoso en el área de Extranjería, donde laboró por dos años, bajo el liderazgo de Danny Fabián Pereira: “Todo empezó bien, pero empezó a informar que el grupo no tenía abogados y que por eso no le servía para nada. Eso nos lo dijo dos veces”, aseguró.

Incluso, cuenta que Pereira le quitó el liderazgo sobre un pasante con comentarios misóginos: “Me dijo que me quitaba a uno porque a los hombres sí se les puede exigir y a las mujeres no. Para él solo sirven los hombres”.

“Hablaba de forma sugestiva, diciendo ‘uy’. Jugaba con la trenza que me hacía en el cabello, diciendo que estaba como para ‘uy’. Era muy insistente. Mis compañeros se percataron de la situación y me avisaban cada vez que iba a la oficina. Uno decía ‘pasaporte’ cuando Cante se acercaba, con el fin de que yo corriera al baño”, dijo.

“Se paró junto a mí. Creo que estaba mirándole los senos desde arriba. Me miraba de arriba abajo. Pasaron diez minutos en eso. Me estaba morboseando. Regañó a mi coordinadora diciéndole que ‘tenía las tetas por fuera, con un escote hasta el ombligo’”, contó.

“Quería decirle que estaba bien vestida. Se atrevió a tocarme, me jaló la camisa hacia abajo para decirme hasta donde tenía el escote. Después me dijo que fue un malentendido. Me tocó las manos, violando mi espacio personal, para decirme que no pasaba nada”, contó, entre lágrimas, la víctima.