La Dian: eficiencia, competencia, cumplimiento, responsabilidad, diligencia, agilidad, dinamismo, empuje, organización, planificación, empeño, constancia, prontitud

Al que pase por aquí se le advierte que el columnista no está loco (por ahora). Tampoco escribe publirreportajes ni le vende gacetillas a la Dian. Sencillamente apela a la ironía, cuando se da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Su última experiencia con la Dian demostró la ineficiencia, incompetencia, irresponsabilidad, tardanza y chambonada de esa entidad.Cualquier profesional que preste un servicio está ahora obligado a emitir una factura electrónica. Esa obligación no cobija a los bancos, que sí tienen departamentos de contabilidad, asesores tributarios y abogados por montones. Pero los profesionales, que en muchos casos no tienen ni oficina, sí quedaron obligados a esta carga que les quita tiempo y dinero.

Cuando la Dian dice que “ha puesto a su disposición el Software de Facturación Gratuita” es mentira. Cuando la Dian afirma que “El proceso de registro es completamente virtual” es puro cuento. Durante todo el mes de octubre dejó de funcionar la inscripción o habilitación en el tal software de facturación gratuita. Quien hubiera entrado a la página de la Dian se encontraba con este mensaje: “Apreciado usuario de la solución de facturación electrónica gratuita de la Dian. En este momento nos encontramos trabajando para brindarle su certificado gratuito lo antes posible, por favor inténtelo más adelante. Agradecemos su comprensión”.

Cuando uno llamaba por teléfono le decían que la Dian estaba negociando el cambio de proveedor del software de facturación gratuita. Esta respuesta es una burla y un irrespeto a los contribuyentes. ¿Qué les importa a los ciudadanos que la entidad esté cambiando de proveedor? No pueden suspender el servicio. Tener a los contribuyentes durante un mes (o tal vez más) sin la habilitación para inscribirse en la facturación electrónica es como si uno llega al Aeropuerto El Dorado y la aerolínea le informa que no puede abordar el vuelo internacional que había comprado porque Migración Colombia está negociando el cambio de proveedor de la base de datos donde se verifica la información del pasaporte. Eso nunca ha sucedido con Migración Colombia ni sucedió cuando extranjería estaba a cargo del DAS.

La chambonada de la Dian es muy grave porque muchos o casi todos los trámites tributarios se pueden realizar en línea. Es inadmisible esta nueva tortura de la Dian contra los que pagamos impuestos para que se los roben Emilio Tapia o el senador Mario Castaño. A los corruptos la Dian sí les facilita el billón de pesos que se iba a robar Tapia en Centros Poblados. A esos delincuentes nunca les sale este aviso: apreciado corrupto interesado en robarse el presupuesto nacional. En este momento nos encontramos trabajando para brindarle los recursos lo antes posible, por favor inténtelo más adelante. Agradecemos su comprensión.

Así como las Farc y el ELN tienen sus jefes de finanzas, el director de la Dian es el jefe de finanzas de la corrupción, encargado de la exacción permanente que se aplica contra los trabajadores colombianos para velar por la continuidad de la dictadura del chanchullo y del peculado, que es patrimonio histórico aborrecible de Colombia.