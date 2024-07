Y el ministro Bonilla, ¿cuándo se va?

Que el director de la agencia de inteligencia estatal, exmiembro del M-19, siguiera en su puesto, pese a ser sospechoso de orquestar la entrega de dádivas a congresistas, junto con el ministro de Hacienda y otros altos cargos, resultaba inquietante. Si muchos no confiábamos en él antes del caso 4.000, ni decir cuando estaba en juego su pellejo.

Ha renunciado, pero no sabemos qué fichas deja y cómo será su venganza. Pueden espiar a la fiscal del caso, como tal vez hicieron con el magistrado de la Suprema. Hacer lo mismo con los investigadores. Con los políticos que compraron. Con los abogados de los principales actores de la “organización criminal”.

Recuerden que los M-19 petristas nunca repudian a su guerrilla, lo que implica que no rechazan sus métodos criminales y no tendrían reparos en replicarlos. Descarto por completo el de matar y secuestrar, ya no figuran en su repertorio.