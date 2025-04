Improvisaciones y errores

Porque los conozco personalmente, considero que tanto el presidente Petro como su ministro de Salud no están obrando de mala fe en todo el desorden que se ha venido creando en los servicios integrales en materia de salud en Colombia, sino que, de pronto, se han olvidado de lo que me enseñaron mis maestros cuando era un niño y de manera muy especial mi mejor maestra como lo fue mi madre, cuando siempre me decían “Angelino, en la vida lo que está funcionando bien, debemos dejarlo quieto y antes, por el contrario, debemos contribuir para que se mejore. Lo que anda mal debemos corregirlo para que funcione bien”.