Impuestos: el Gobierno estudia la reducción de la tarifa general del IVA del 19 %. Con la reforma tributaria aspira a recaudar 12 billones de pesos

SEMANA: Después de tres meses como encargado en la Dian, ¿por qué no se ha posesionado?

Luis Eduardo Llinás: Soy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). El presidente me hizo este encargo en la Dian para adelantar algunas labores específicas, de lucha contra la corrupción, algo que es muy importante para el Gobierno.

Retefuente por decreto

SEMANA: Se diseña una reforma tributaria y, al mismo tiempo, se destapan proyectos de decreto, como el de ajuste a tarifas de retención en la fuente, que recaudaría 13,9 billones de pesos, según Fedesarrollo. ¿Están haciendo una reforma tributaria por la puerta trasera antes de la oficial?

L.Ll.: Con el decreto no hay ninguna reforma tributaria. No se van a aumentar los impuestos. Básicamente, es el incremento de los porcentajes de retención en la fuente y autorretención, así que no hay nuevos impuestos. Vamos a hacer que el mecanismo que utilizamos para cobrar anticipadamente el impuesto de renta tenga una ampliación de las tarifas a 400 actividades económicas de varios sectores.

Partimos de estudios de datos que permitieron establecer que todavía hay actividades económicas con margen para que se les aumente la retención. Ese porcentaje que nos van a adelantar en 2025 les va a ayudar a ellos a que en 2026 no paguen o tengan un saldo menor por pagar.

Buscan plata hasta debajo de las piedras

SEMANA: ¿Es parte del Plan Estratégico 2025 de la Dian para subir el recaudo?

L.Ll.: Sí. Este mecanismo de adelanto de retención en la fuente se inserta en un paquete de acciones que realiza la Dian con el Ministerio de Hacienda para poder cumplir las metas de recaudo y así financiar el Plan Nacional de Desarrollo.

También tenemos un rezago de cuentas por pagar de 2024.

Me dieron la indicación de recaudar y estamos buscando alternativas hasta debajo de las piedras.

SEMANA: ¿Por qué necesitan, entonces, una reforma tributaria?

L.LL.: Creemos que es importante que se haga una reforma tributaria porque permitirá corregir algunas imperfecciones que tenemos en nuestro Estatuto Tributario.

SEMANA: Pero ya tuvieron la oportunidad, cuando el Gobierno todavía estaba en luna de miel con el Congreso. ¿Por qué no aprovecharon para corregir las imperfecciones?

L.Ll.: No lo hicimos en la reforma que se tramitó el año pasado, porque los senadores y representantes a la Cámara la hundieron. En la primera de este Gobierno (2022) nos tumbaron media reforma; no quisieron que se hicieran los grandes cambios, como quitar exenciones tributarias, bajar incluso tarifas de impuesto de renta. Se pretendía recaudar unos 20 billones de pesos y terminó casi que en la mitad. No se corrigió lo que se debía; se aplazaron los cambios que se necesitaban y ahora se retoman.

De nuevo van por $12 billones

SEMANA: ¿Cuál es el monto que persiguen ahora con la reforma?

L.Ll.: Calculamos que pueden ser unos 12 billones de pesos. El eje principal es aumentar los controles a la evasión y corregir lo que no es tan claro para los contribuyentes (imperfecciones). Queremos buscar sectores que actualmente no nos tributan, como el comercio electrónico.

SEMANA: Entonces, quedará por fuera la reducción de la tasa de tributación para las empresas, que fue la idea con la que se propuso la reforma que se hundió.

L.Ll.: Se está analizando la posibilidad de bajar la tasa de impuesto de renta a las personas jurídicas, que actualmente está en el 35 por ciento. Se continúa con la idea de reducirla al 30 por ciento.

Bajarían el IVA

SEMANA: ¿Qué otro impuesto tienen en estudio para esta reforma?

L.Ll.: Estamos evaluando el impacto de bajar la tarifa general del IVA en uno o en dos puntos, al 18 o 17 por ciento.

SEMANA: Si hay bajo recaudo, ¿qué sentido tendría esta medida, pues ese impuesto es fácil de recaudar y rendidor?

L.Ll.: Es un impuesto fácil de recaudar, pero es lo más regresivo que existe, porque el IVA lo pagan todos: los ricos y los pobres.

SEMANA: El objetivo de la devolución del IVA era ese, devolver el impuesto a los más vulnerables. ¿No ha funcionado?

L.Ll.: Viene funcionando. Ha dado buenos resultados. Pero buscamos que la reforma sea mucho más progresiva, que impacte menos a los estratos más bajos y les pegue más a las personas que tienen mayor capacidad de pago. Por eso, pensamos que bajar la tarifa del IVA podría dar resultados positivos para la economía a través del estímulo al consumo, pero compensando en unos puntos a la gente de menores ingresos que viene comprando con el impuesto. Se les entregaría ese dinero a través de sus cuentas en el sistema financiero.

Control a la evasión

SEMANA: La gente reclama alivio tributario, lo que podría darse por la vía de atacar realmente la evasión y el contrabando. ¿Por qué no toman ese camino?

L.Ll.: Eso es precisamente lo que queremos. Hay mucha evasión en algunos sectores o hay sectores que no nos pagan porque no hay claridad en la base gravable o en el hecho generador de los impuestos. En el comercio electrónico, por ejemplo, hay 25 empresas de las más grandes que están en el país que son formales, pero no pagan. Las plataformas electrónicas vienen creciendo y muchas de ellas no están registradas en el país; queremos que lo hagan y puedan contribuir sobre los ingresos que generan acá y que por ahora se van al exterior.

SEMANA: ¿Insistirá en el IVA a conjuntos residenciales? Se dice que es más el desgaste para cobrarlo que el recaudo que sumará.

L.Ll.: Emitimos un concepto en el que decimos que, cuando hay ingreso por uso de zonas comunes, la propiedad horizontal debería facturar con IVA el alquiler de esos bienes a terceros, incluso si es el propietario del inmueble.

La lejana meta de recaudo

SEMANA: El recaudo para 2025 tiene una meta que aumenta en 22 por ciento frente a la del año anterior y ya los analistas dicen que sería improbable lograrla, ni siquiera si la economía crece y genera más ingresos tributarios. ¿Sigue la apuesta?

L.Ll.: Se está proyectando que la economía crezca en 3,2 por ciento, y en la medida en que se dé, se aumenta el recaudo. Hicimos los cálculos con base en el 2,6 por ciento previsto por el Ministerio de Hacienda, pero en la Dian estamos tomando todas las medidas para que se cumpla la meta. En el primer trimestre de este año pudimos lograr el recaudo bruto planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Lo que hemos visto en abril es un incremento significativo, de casi 13 puntos frente a lo que tuvimos en el mismo mes del año pasado. Creemos que con analítica de datos y control fiscal vamos a poder recabar recursos frescos sin contar con los de la reforma tributaria.

SEMANA: Entonces, los decretos que están introduciendo son por si la reforma tributaria no pasa en el Legislativo.

L.Ll.: Hay que prever todo eso. Se está ambientando la reforma tributaria y conversando con los gremios económicos; ellos han presentado algunas iniciativas también.

SEMANA: Pero el lío es en el Congreso, que no aprueba las propuestas del Gobierno.

L.Ll.: Si consensuamos la reforma, el acuerdo con los gremios es que nos ayudan a gestionarla en el Congreso.

Personas naturales

SEMANA: ¿Esta vez tocarán a personas naturales de altos ingresos?

L.Ll.: No vamos a tocar a personas naturales, solo a quitar algunos beneficios tributarios. No vamos a hacer más gravoso lo que pagan actualmente las personas naturales y jurídicas.

SEMANA: Dice que van a corregir imperfecciones, y el 4 × 1.000 es un impuesto antitécnico. ¿Contemplan cambiarlo?

L.Ll.: Ese impuesto no lo vamos a tocar, no es objeto de análisis en esta reforma tributaria. Afectaría mucho la caja.

SEMANA: ¿Se reafirman en la meta de recaudo o van a revisarla cuando presenten el Marco Fiscal de Mediano Plazo?

L.Ll.: No vamos a bajar la meta de 323,9 billones de pesos (bruto), porque está asociada al Plan Nacional de Desarrollo.

SEMANA: Calificadoras como Moody’s estiman que el Gobierno lleva varios años sobreestimando la meta de recaudo y después tiene que hacer recortes. ¿Qué opina?

L.Ll.: Lo que hemos demostrado hasta ahora es que venimos cumpliendo la meta.

Iglesias

SEMANA: Las Iglesias, que en la pasada reforma tributaria se iban a gravar con impuestos, ¿cómo quedarían?

L.Ll.: Es un caso que estamos analizando con el ministerio, pero es similar al de los conjuntos residenciales. Cuando ellos vendan servicios, cuando vendan productos y generen ingresos por estos, deberían ser gravados. Está en revisión como propuesta para presentar y que sea tema de discusión en el Congreso.

SEMANA: Con el contrabando habla de bajarlo del 2 por ciento del PIB, donde está ahora, a 1. ¿En cuánto tiempo sería? Nunca se le ha podido torcer el cuello...

L.Ll.: Actualmente, el costo fiscal del contrabando es de 95 billones de pesos. Ya estamos adelantando medidas para controlar la evasión aduanera y es lo que está ayudando a aumentar los niveles de recaudo de impuestos aduaneros. La idea es que de aquí a diciembre o principios de enero, con los sistemas actualizados, podamos mitigar el contrabando técnico, porque el otro es el abierto, con el cual tenemos unas fronteras muy porosas por las que entra mercancía y a veces no tienen control del Estado.

SEMANA: Ahí se requiere eliminar la corrupción en la Dian. ¿Cómo va esa tarea?

L.Ll.: En eso trabajamos intensamente. En esta semana tendremos resultados de investigaciones que la Fiscalía ya había iniciado. Nosotros les hemos aportado la información solicitada. Con revisiones realizadas en las aduanas hemos hecho algunos cambios, pero lo más importante es desactivar los mecanismos de corrupción de terceros que afectan a nuestros servidores y que están enquistados en algunas aduanas. No se trata solo de poner en conocimiento la corrupción interna en la Dian, que es de muy pocos servidores, sino de desmantelar las estructuras criminales que están alrededor de las aduanas y estarían asociadas al narcotráfico. Ese es el trabajo que se viene adelantando con la Dian, la Uiaf y la Fiscalía, entre otras.

SEMANA: ¿Qué opina de la propuesta de Analdex de que las aduanas pasen al Ministerio de Defensa porque es un tema de seguridad y de lavado de activos?

L.Ll.: Es un tema que se ha venido conversando desde el Gobierno nacional, a modo de propuesta del presidente, de catalogar a los puertos y zonas fronterizas como asuntos de seguridad nacional, permitiendo la presencia de autoridades militares en estas aduanas. El presidente también ha hablado de liquidar las aduanas y de que se vuelvan a crear. Se plantea un cuerpo militar, no de civiles como actualmente, sino que sean miembros de la Policía o la Armada quienes estén en los puertos, como ocurre en otros países, donde el agente de aduanas es un uniformado que incluso tiene armas. Eso no pasa en Colombia.

SEMANA: Después del escándalo que destapó Luis Carlos Reyes (exdirector), en los tres meses que lleva usted en la Dian, ¿le han pedido puestos en aduanas?

L.Ll.: No. El efecto Reyes fue positivo para mí, porque no han venido a pedirnos puestos. Creo que se entendió que esta es una entidad meramente técnica y que lo que necesitamos es poner gente capacitada en esas direcciones seccionales. De manera que no he recibido ninguna presión de políticos ni del Gobierno nacional. Me han dado toda la autonomía para maniobrar la entidad de acuerdo con mi criterio.

