Iglesias, gremios y sindicatos, entre los que terminarían tocados con más retención en la fuente, por nuevo proyecto de decreto

Error, tocan a los no contribuyentes de imporrenta

No obstante, varios expertos han manifestado que se trata de una propuesta de profundos alcances. Tanto así que, a los efectos que ya se han venido ventilando en estos días, sobre productos como el oro, el café y otros, se suma uno más, develado en SEMANA por Miguel Ángel Fandiño, director de consultoría tributaria, de la firma PwC Colombia. Con los ajustes a la retención en la fuente se estaría tocando hasta a los no contribuyentes de renta, lo que implica que les hacen una retención que luego no pueden cruzar como impuesto de renta, precisamente porque no están obligados a aportar ese tributo.