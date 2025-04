Fiscalía protege a un prófugo de la justicia

Hoy, siete años después, Fredi Díaz sigue prófugo de la justicia porque la Fiscalía no ha hecho nada para capturarlo. No está escondido, ni cambió de identidad, ni se hizo cirugía plástica. Es profesor en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, como puede comprobarlo cualquier persona escribiendo su nombre en Google. La Fiscalía es la única que no se ha enterado de su paradero. Esta negligencia es particularmente ofensiva, porque con las pruebas suministradas por la Fiscalía, la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, de la Corte Suprema de Justicia, condenó al gobernador de La Guajira José María Ballesteros a 15 años de prisión. Los dos eran socios en el peculado, el gobernador y Fredi Díaz, pero solo uno paga cárcel.