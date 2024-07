Venezuela: 4 escenarios

Tengo que ser sincero, se me escurren las lágrimas cada vez que veo esos videos de los venezolanos luchando por la democracia y la libertad. Lloro de orgullo y de emoción al ver un pueblo manifestarse y exigir de esa manera un futuro mejor.

¡Nunca había visto algo así! No es comparable en dimensión a la Primavera Árabe o a las protestas de Ucrania que fueron localizadas.

Debe ser esta la razón por la cual Petro y su canciller, que ni de bolsillo es, si acaso llega a ser su lacayo, callan ante esta lucha heroica. Puedo tener todas las diferencias políticas con Lula, pero ha actuado como un estadista y un demócrata. Cómo será que hasta Alberto Fernández, expresidente de Argentina, se ha pronunciado con claridad. Petro llora cada muerto de Gaza, pero cohonesta cada preso político o cada líder asesinado en Venezuela. Es una vergüenza esta actitud, que solo confirma lo que todos debemos tener claro: Petro no es un demócrata, quiere quedarse y, además, acabar la democracia en Colombia.

Volvamos a los escenarios del domingo 28 en Venezuela. Son cuatro escenarios, unos peores que otros, pero lo que hoy vive ese país no tiene reversa. A los venezolanos les quitaron todo, hasta el miedo, y hoy están empoderados como nunca una dictadura quiere se empodere su pueblo.

El segundo escenario, que para mí es el mejor, es que el CNE le dice a Maduro “la diferencia son 30 puntos”, Maduro consulta con los militares y estos le dicen no. Maduro reconoce la victoria y la oposición entra a negociar una salida digna para Maduro y su cleptocracia. Estados Unidos debe estar ahí y aceptar que estos criminales salgan libres y puedan disfrutar el resto de su vida de lo que se robaron. Probabilidad: 20 por ciento.

El tercer escenario es que Maduro acepta el triunfo de la oposición y cuando baje la marea ciudadana en unos meses mande matar o arrestar a María Corina y a Edmundo. Ellos saben que con este fervor ciudadano no pueden hacer nada, por lo tanto, juegan a ganar tiempo, como lo han hecho antes, para hacer lo suyo. Probabilidad: 20 por ciento.

El último escenario tiene una probabilidad del 50 por ciento. Maduro se roba las elecciones y cientos de miles de ciudadanos salen a las calles a tomarse el Fuerte Tiuna, Miraflores y todos los escenarios de poder para hacer respetar el resultado. Los militares, hoy divididos, no van a asesinar a miles de ciudadanos y pasa uno de dos escenarios. El de Sri Lanka, donde sin violencia echaron al presidente Gotabaya Rajapaksa, quien renunció y huyó del país. En este caso, las protestas no pueden cesar si no hay un reconocimiento del presidente elegido porque pueden querer poner alguien que sustituya a Maduro, como Jorge Rodríguez u otro del séquito.