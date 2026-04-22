Cómo vive Nicolás Maduro en la cárcel en Nueva York: así es el retrato que publicó The New Yorker

A cuatro meses de su captura por fuerzas especiales estadounidenses, Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), sin fecha clara de juicio y con pocas probabilidades de indulto. Un extenso perfil publicado por The New Yorker reconstruye cómo transcurren sus días en una de las cárceles federales más notorias de Estados Unidos.

La principal fuente del reportaje es el rapero Tekashi 6ix9ine, quien cumplió una condena de tres meses en el mismo centro por violar los términos de su libertad condicional y afirma haber compartido celda con el exmandatario venezolano.

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Cuando salió de prisión el pasado 4 de abril, llevaba consigo un recuerdo único: una figurita de Bob Esponja elaborada a mano por otro recluso, quien dobló seiscientos trozos de papel durante dos semanas para construirla, con una firma que, según 6ix9ine, es de Maduro, fechada el 2 de abril. “Miren, es único. Maduro lo firmó”, dijo el rapero. “Venezuela para siempre”.

Maduro está alojado en la Unidad 4 Norte del MDC Brooklyn, el pabellón donde la cárcel concentra a sus reclusos de mayor perfil. Por ese mismo espacio han pasado el productor Sean “Diddy” Combs, el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. “Tomé la cama de Diddy”, dijo 6ix9ine.

El rapero Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro en poder de las autoridades estadounidenses. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram 6ix9ine y Getty Images respectivamente.

Maduro está alojado en la Unidad 4 Norte del MDC Brooklyn, el pabellón donde la cárcel concentra a sus reclusos de mayor perfil. Por ese mismo espacio han pasado el productor Sean “Diddy” Combs —quien pasó más de un año allí— y el estafador de criptomonedas Sam Bankman-Fried, recluido entre 2023 y 2025. “Tomé la cama de Diddy”, dijo 6ix9ine.

El horario en la Unidad 4 Norte es similar al del resto de la cárcel: recuentos de reclusos varias veces al día y comidas servidas en carritos. Hay una pequeña habitación anexa donde los detenidos pueden trabajar en sus casos y comunicarse con sus abogados. Las ventanas son estrechas y de material grueso. Los baños y las duchas ofrecen privacidad mínima. Según 6ix9ine, él usaba la ducha número dos; Maduro, la número uno, la más grande, acorde con su estatura de 1,90 metros.

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El consultor de prisiones federales Sam Mangel, quien asesoró a figuras como Steve Bannon y Peter Navarro antes de ingresar a prisión y trabajó en el MDC Brooklyn con Bankman-Fried, explicó al New Yorker la lógica de concentrar reclusos de alto perfil en una misma unidad. “Nunca se encontrarán con reclusos de otras partes del centro, y las autoridades no alojarán allí a ningún recluso peligroso, lo que podría ser un problema”, dijo. “No son asesinos. No son personas violentas las que van allí”.

El insomnio es uno de los datos que más ha circulado del perfil del New Yorker. Según el diario español ABC, citado en el reportaje, Maduro se oye gritar por las noches desde su celda: “¡Soy el presidente de Venezuela!” y “¡Díganle a mi país que me han secuestrado!”. Ese insomnio, según fuentes citadas en el texto, ya lo padecía antes de ser capturado: en los días previos al operativo, cambiaba frecuentemente el lugar donde dormía anticipando un ataque.

Nicolás Maduro durante su audiencia judicial. Foto: AFP

Para pasar el tiempo, Maduro lee. “Lee la Biblia. Lee todas las Biblias”, dijo 6ix9ine. “Justo cuando me fui, estaba leyendo la Biblia china. Las lee todas y las compara”.

Uno de los pasajes más intrigantes del reportaje del New Yorker es la afirmación de 6ix9ine de que Maduro le reveló detalles del operativo estadounidense que lo sacó del poder, una operación que sigue rodeada de misterio. El presidente Trump ha dicho públicamente que las fuerzas estadounidenses usaron un arma secreta que llamó el “descombinador” para incapacitar a los guardias de Maduro.

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Cuando el New Yorker le pidió a 6ix9ine que diera más detalles de lo que Maduro le contó, el rapero respondió: “No creo que pueda compartirlo. Sí, lo hizo… Me lo guardaré para mí. Y si alguna vez me matan, decido no decir nada. No quiero hablar de ello en absoluto. Y nunca voy a hablar de ello. Soy un verdadero patriota estadounidense.”

El MDC Brooklyn, ubicado en el barrio de Sunset Park frente al puerto de Nueva York, alberga a más de 1.300 reclusos, la mayoría en espera de juicio. A lo largo de los años ha acumulado quejas por condiciones inseguras, incluyendo un apagón de una semana en 2019 y reportes recientes de gusanos en la comida. Es considerado por algunos jueces como “hell on earth” por sus condiciones y violencia constante. La esposa de Maduro, Cilia Flores, también está detenida allí.