Una renuncia necesaria

La fiscalía también habló claramente sobre cómo no solamente los implicados habrían pagado sus deudas, sino cómo también se habrían quedado con parte del botín. “Usted coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien para entonces era el presidente de la Cámara, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre”, dijo la fiscal.

Pero las cosas no terminaron ahí. En la primera audiencia de este inodoro de señalamientos, la fiscal le puso banderillas al mismísimo ministro de Hacienda: “Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de las comisiones terceras del Senado y Cámara”.

Lamentablemente para él, esas declaraciones no son suficientes. Aunque la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos los colombianos, también es cierto que ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de los hechos se hace insostenible la presencia del doctor Bonilla en su cargo.

El Ministerio de Hacienda es la cartera más sensible a nivel internacional, no solamente porque representa el establecimiento económico de la nación, sino que también es la responsable de la credibilidad y confianza foránea del país. Si el propio ministro está envuelto en un caso de corrupción de tal calado, ¿qué se puede esperar de su cartera y del Gobierno que representa? El doctor Bonilla no puede ser el garante de transparencia, honestidad y cumplimiento que necesita Colombia frente a los entes multilaterales mientras exista tal duda sobre su capacidad, idoneidad e inocencia.