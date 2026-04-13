El supuesto carrobomba que generó terror en el noroccidente de Medellín: alcalde Fico Gutiérrez se pronunció

Este lunes, 13 de abril, hubo caos y miedo entre los habitantes del barrio Fuente Clara, de la Comuna 7 en Robledo, en Medellín, por la presunta presencia de un carro cargado de explosivos, lo que encendió las alarmas de las autoridades en esta zona de Colombia.

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El lugar fue acordonado por la Policía Nacional, que pidió la presencia de expertos en explosivos, quienes descartaron la amenaza. La comunidad fue la que avisó a las autoridades, que, ante la alerta de explosivos, tuvieron que evacuar toda el área de manera preventiva. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X.

“Ante un vehículo particular, al parecer abandonado en el noroccidente de Medellín, se hizo la verificación según protocolos con el guía canino de antiexplosivos, el cual, de manera preliminar, dio positivo. La Policía, a prevención, acordonó el perímetro en espera del personal antiexplosivos”, explicó.

Asimismo, indicó el mandatario que toda la zona fue analizada por los integrantes de la Fuerza Pública.

“Una vez realizada la verificación por los técnicos en antiexplosivos, al interior del vehículo no hallaron ninguna evidencia de artefactos, descartando entonces la alerta. El vehículo será inmovilizado por personal de movilidad. Ante cualquier alerta, siempre es mejor prevenir”, agregó el alcalde paisa.

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Desde la Policía Nacional se han desplegado estrictos controles en varios puntos de Medellín, con el fin de evitar situaciones que lamentar por la presencia de grupos ilegales.

Las personas que tengan información que comprometa la seguridad ciudadana pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día. Asimismo, las autoridades precisaron que todo será manejado con absoluta reserva.