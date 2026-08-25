Gobierno De La Espriella encarga a Andrés Barreto González en la gerencia del Fondo de Adaptación

El Gobierno Nacional hizo un nuevo movimiento en el Fondo de Adaptación. A través del Decreto 1295 del 25 de agosto de 2026, Andrés Barreto González fue encargado en la gerencia de la entidad.

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La determinación también pone fin al encargo de Javier Pava Sánchez, quien venía desempeñándose como gerente de Entidad Descentralizada Grado 0013 del Fondo Adaptación.

Según quedó consignado en el documento, Pava Sánchez había asumido esa responsabilidad mediante la Resolución 1747 del 31 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De esta manera, su cargo al frente de la entidad terminó menos de un mes después de haberse producido.

Andrés Barreto González, encargado

El encargo quedó establecido en el segundo artículo del Decreto 1295. Allí se precisa que Barreto González actualmente se desempeña como secretario jurídico, código 1160, de la Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

“Encargar a partir de la fecha, al doctor Andrés Barreto González (…) actual Secretario Jurídico (…) en el empleo de Gerente de Entidad Descentralizada Grado 0013 del Fondo de Adaptación”, establece el documento.

Se trata de un encargo interinstitucional, tal como lo establece expresamente el decreto, no de un nombramiento ordinario como gerente de la entidad.

El acto administrativo también ordena comunicar la decisión a través de la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y establece que comenzará a regir desde la fecha de su expedición, es decir, desde este 25 de agosto.

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¿Qué es el Fondo Adaptación?

El Fondo Adaptación es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con personería jurídica y autonomía presupuestal y financiera.

La entidad fue creada en 2010 en respuesta a los efectos del fenómeno de La Niña y tiene entre sus ámbitos de actuación la recuperación, construcción y reconstrucción de zonas afectadas, así como la ejecución de proyectos relacionados con gestión del riesgo y adaptación.

El cambio de gerente se hace efectivo inmediatamente con la expedición del Decreto 1295 de 2026, que lleva las firmas del presidente de la República y del ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.