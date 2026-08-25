Abelardo De La Espriella dio fuerte discurso en pleno evento: “Los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia”

Se siguen conociendo detalles del discurso que dio el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este martes 25 de agosto, desde La Dorada, Caldas.

En uno de los apartes de la intervención, el mandatario colombiano elevó una petición al nuevo contralor general, Jorge Laverde, para que conforme un equipo especial que identifique los casos de corrupción que se habrían registrado en el gobierno Petro.

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Pero en otro de los puntos de la declaración, el presidente De La Espriella aprovechó la ceremonia de posesión del contralor Laverde para lanzar una contundente advertencia: “Así como voy a combatir sin descanso a los terroristas que amenazan la seguridad nacional, también lucharé sin temor con los corruptos que han expoliado el dinero del pueblo colombiano”.

“Los voy a identificar donde sea que estén. Los voy a individualizar. Los voy a denunciar. Y dentro de mis competencias legales y constitucionales los perseguiré hasta entregarlos a la administración de justicia como en derecho corresponde”, insistió el jefe de Estado en su declaración.

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió sobre los casos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro: “Dentro de mis competencias legales, los perseguiré hasta entregarlos a la justicia”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mCyVHrLGS6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2026

También, el presidente De La Espriella recordó los hallazgos que plasmó su equipo de trabajo del empalme anticorrupción sobre la administración de Petro en El libro de la verdad, el cual fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.

“Se ha descubierto, como lo hice público hace una semana, que los recursos destinados a atender las necesidades más urgentes del pueblo colombiano terminaron en manos de los principales cabecillas de la administración saliente”, recalcó.

Y avanzó en los detalles: “Se ha constatado el desvío de recursos destinados a emergencias, contratos amañados, manejos a todas luces irregulares en entidades públicas y redes organizadas de corrupción cercanas a la casa de Nariño, cercanas al legislativo, que se valieron del poder para llenar sus alforjas”.

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“Eso no va a quedar en la impunidad y usted será prenda de garantía junto al gobierno nacional. Para ello, querido Contralor. La corrupción permeó todos los niveles. Desde contratos billonarios hasta terrenos pertenecientes a comunidades humildes, obras pagadas que jamás comenzaron o recursos que nunca fueron enviados para la atención de los adultos mayores”, concluyó el mandatario colombiano en un repaso sobre los presuntos caos de corrupción del gobierno de Petro.