Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, presentó un informe que han venido adelantando desde la organización sobre el reclutamiento forzado de menores de edad en el país por parte de los grupos armados ilegales.

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Según dijo, el 30 % de los menores reclutados tendrían entre 10 y 14 años, lo que genera una grave alerta, pues según los reportes que tienen, la edad ha venido disminuyendo y cada vez llegarían más jóvenes a esas estructuras.

Asimismo, dijo que el 50 % de los niños y niñas reclutados son indígenas y se encuentran en el departamento del Cauca. En el caso de las niñas, también son en muchas ocasiones víctimas de violencia sexual.

Uno de los hechos que llamó la atención es que los grupos armados ilegales estarían utilizando las redes sociales para este propósito. Los investigadores encontraron cuentas en redes sociales como TikTok y Facebook, a través de las cuales buscan convencerlos con promesas de grandes sumas de dinero u otros beneficios.

“Hoy el grupo que más recluta son las disidencias de las Farc, seguidas por el ELN y el Clan del Golfo”, alertó Goebertus.

Según detalló la directora para las Américas de HWR, a través de las redes sociales utilizan mensajes llamativos con fajos de dinero, emoticones, entre otros, para cautivar su atención y el propio algoritmo les va recomendando contenidos de este tipo a quienes les interesa.

“Las plataformas empezaron a recomendarle al investigador que siguiera otras cuentas que a su vez buscaban reclutarlo, que difundiera otras publicaciones que a su vez estaban buscando reclutar niños y niñas”, denunció Goebertus.

Dijo que se comunicaron con Meta y TikTok y ellos les respondieron que tenían políticas para censurar esta información, por lo que suspendieron las cuentas y sacaron de circulación los contenidos denunciados; sin embargo, el algoritmo siguió recomendando nuevos mensajes de este tipo.

Otro hecho sobre el que se alertó es que, de la lista de los 20 municipios con mayores indicadores de reclutamiento, la mayoría son poblaciones rurales que, entre otras, concentran la mayor pobreza.

Goebertus dijo que la pobreza multidimensional rural sigue siendo tres veces más que la urbana y que los menores de edad en estos territorios tienen menos posibilidades de acceso a educación, salud y trabajo.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Foto: @JuanitaGoe

Asimismo, afirmó que durante el gobierno de Gustavo Petro la paz total “generó incentivos perversos” para el reclutamiento de menores.

“Pudimos documentar cómo la implementación de ceses al fuego no debidamente monitoreados o verificados, la forma en la cual empezaron a implementarse acuerdos parciales con grupos que todavía estaban en armas, pusieron en riesgo adicional a la población civil y generaron dinámicas que los grupos armados y de crimen organizado aprovecharon para avanzar en su control territorial, incluyendo el reclutamiento de niños y niñas”, dijo.

Asimismo, dijo que a finales del gobierno de Juan Manuel Santos no hubo una correcta implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc, lo que había llevado a que se despertara nuevamente este fenómeno en los territorios donde tenía presencia esta guerrilla.