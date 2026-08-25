Angie Rodríguez pide al Congreso frenar la elección de Cielo Rusinque como magistrada del CNE: “Existe una denuncia penal”

Angie Rodríguez, exgerente del Fondo Adaptación, envió un oficio a la Presidencia del Senado de la República solicitando frenar la elección de Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio, como magistrada del Consejo Nacional Electoral.

En la carta, la exdirectora del Dapre informó que presentó una denuncia penal contra Rusinque, que tiene que ver con la presunta red de corrupción en la Casa de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro.

“Existe una denuncia penal formal presentada por mí ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual figura como una de las personas denunciadas por presuntas conductas relacionadas con injuria agravada, calumnia agravada, falsedad personal mediante uso de inteligencia artificial, concierto para delinquir y hechos de violencia contra la mujer en entornos digitales”, manifestó Rodríguez en el oficio.

Si bien dijo que respeta la “presunción de inocencia y el debido proceso”, afirmó que “esos principios no pueden convertirse en una excusa para que el país no conozca la verdad”.

Aseguró que se necesitan “garantías” para conocer “qué ocurrió realmente” durante el gobierno Petro: “Hasta dónde llegó la degradación institucional y si desde posiciones de poder se desviaron los ideales políticos y los deberes propios de la función pública con el propósito de congraciarse con una persona”.

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“Por eso, como denunciante y víctima, considero profundamente revictimizante que una persona sobre quien recaen estos graves señalamientos pueda llegar a una de las máximas autoridades electorales mientras los hechos continúan pendientes de esclarecimiento”, agregó la exdirectora del Dapre.

Rodríguez también pidió que la Fiscalía actúe frente a los señalamientos contra Rusinque: “Celeridad, independencia y rigor”.

“Gustavo Petro ya no ejerce la Presidencia de la República y espero que las investigaciones puedan avanzar sin ninguna interferencia o consideración de poder político pasado”, resaltó la exfuncionaria.

Finalmente, aseguró que no solicita “condenas anticipadas”, sino que “se investigue, que las víctimas seamos escuchadas y que ninguna posición de poder pueda convertirse en un mecanismo de impunidad”.