Este es el excongresista ‘castigado’ por el Pacto Histórico, pese a que defendió a Petro en la Comisión de Acusación: ¿cuáles son las razones?

Este lunes, 24 de agosto, el Pacto Histórico le dio un batacazo al exrepresentante Alirio Uribe porque no escogió su nombre para que ocupe uno de los dos escaños del Consejo Nacional Electoral a los que tiene derecho el petrismo después del 1 de septiembre.

Este martes, el Congreso elegirá a los nuevos magistrados y el nombre de Uribe fue descartado. El Pacto Histórico, al contrario, escogió a Ana Jimena Bautista, una abogada defensora de derechos humanos y cuyo nombre no es muy sonado en la izquierda en Colombia.

Alirio Uribe y Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

Se desconoce cuáles fueron las razones de peso que llevaron al progresismo a no inclinarse por Alirio Uribe, pese a que todos los caminos y las apuestas conducían a él porque es un abogado respetado en el Pacto Histórico y lideró el triunvirato de congresistas que investigan a Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. De hecho, Uribe radicó un auto donde pidió que el exjefe de Estado fuera absuelto de su responsabilidad penal y disciplinaria porque, a su juicio, él, como candidato, no tenía por qué saber los movimientos que adelantó en la campaña el entonces gerente, Ricardo Roa.

Su posición quedó radicada en la Comisión, pero no alcanzó a ser votada. Y le corresponderá a los nuevos investigadores del presidente, cuyos nombres aún son inciertos, decidir si toman la ponencia de Uribe o, al contrario, llaman a indagatoria a Petro.

Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara. Foto: juan carlos sierra-semana

En la izquierda hay varias hipótesis sobre las razones de desconocer a Alirio Uribe y evitar su llegada al Consejo Nacional Electoral.

Una de ellas apunta a que el expresidente estaría molesto porque él, como abogado y experto en asuntos electores, no habría defendido la tesis del Gobierno pasado que apuntó a que en las elecciones presidencial donde ganó Abelardo De La Espriella hubo fraude. Uribe, quien además fue clave en la conformación del Pacto Histórico como partido político, al parecer, no fue contundente en sostener la tesis de las supuestas irregularidades en los comicios y eso le habría pasado factura.

Alirio Uribe y Gustavo Petro. Foto: juan pablo gutiérrez / NATALIA BETANCOURT

Uribe ya había pasado un trago amargo con el Pacto Histórico desde que la colectividad acudió a la democracia y no a la dedocracia y sometió a todos los candidatos a Senado y Cámara unas elecciones el 26 de octubre de 2025 y en ese orden se conformó la lista. Alirio quedó entre los últimos y no tuvo opción de elegirse senador en marzo de 2026.

Aún así, algunos de sus más cercanos colaboradores le dijeron a SEMANA que se conformó porque podría encontrar un espacio en el Consejo Nacional Electoral. No obstante, la decisión de Gustavo Petro habría pesado y él quedó por fuera.