Pacto Histórico definirá entre seis nombres los dos magistrados del CNE a los que tiene derecho: una exministra y un exinvestigador de Petro, entre las opciones

El próximo martes, 25 de agosto, el Congreso elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, un tribunal que durante estos cuatro años demostró el poder que amasa. Por primera vez sus togados sancionaron a los directivos de una campaña presidencial de un jefe de Estado en ejercicio como ocurrió con Gustavo Petro. La multa fue de 5.300 millones de pesos y salpicó al exgerente de la campaña. Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.

El CNE también fue determinante en el otorgamiento de personerías jurídicas y disputas por votos que le garantizaron el triunfo a unos políticos y la derrota a otros.

La pelea está como para alquilar balcón. Ya casi todos los partidos políticos saben a cuántos escaños pueden acceder, según el número de curules obtenidas en marzo de 2026 y se están moviendo internamente para definir sus respaldos.

Quien no lo ha definido es el Pacto Histórico, el partido político que lidera el expresidente Gustavo Petro, quien tendrá que escoger este fin de semana entre seis nombres los dos cupos que tiene en el Consejo Nacional Electoral.

Alirio Uribe Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Uno de los competidores fuertes es Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara por el Pacto Histórico y uno de los abogados más respetados en la izquierda en Colombia. Uribe fue el líder del triunvirato de investigadores que adelantó el proceso contra el expresidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña presidencial del 2022 y fue quien radicó una ponencia absolutoria en favor del exmandatario argumentando, entre otras razones, que él no gerenció la contienda y que, al contrario, lo hizo el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Alirio Uribe hizo parte de la lista al Senado del Pacto Histórico, pero la ubicación en el grupo de candidatos no le favoreció y no alcanzó una curul en el Congreso en las elecciones del 8 de marzo.

Cielo Rusinque, exsuperintendente de Industria y Comercio. Foto: PRESIDENCIA

Otra de las candidatas es la exministra de Industria y Comercio, Cielo Elainne Rusinque, quien llegó a la campaña del 2022 por su cercanía con el exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, pero se convirtió en una de las abogadas que más rodeó a Gustavo Petro.

Durante el cuatrienio pasado, Rusinque fue superintendente, ministra de Justicia encargada, entre otros temas. La influencia de la exsuperintendente en el gobierno Petro es de tal nivel que hizo parte de la terna de magistrados a la Corte Constitucional cuando el Congreso escogió a Vladimir Fernández.

El exsecretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo. Foto: Cámara de Representantes

Entre las hojas de vida que estudia el petrismo está la de Jairo Fabián Corzo Ordóñez, el exsecretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, un abogado cercano a la izquierda y quien fue postulado a ese cargo por el exrepresentante David Racero. Corzo conoce como pocos la Comisión y algunos representantes denunciaron en voz baja cómo él, al parecer, favoreció, en su momento, al expresidente porque repartió y acomuló varias de sus investigaciones a representantes cercanos a la izquierda.

En el listado también está Ana Jimena Bautista Revelo, Reynaldo Dussán Calderón, hermano del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán y William Roy Villanueva Meldnez.

Si nada extraordinario ocurre, Alirio Uribe y Cielo Rusinque podrían convertirse en las dos fichas de la izquierda para ocupar los escaños del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a última hora cualquier cosa puede ocurrir.