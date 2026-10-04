El presidente Abelardo De La Espriella informó este domingo sobre una serie de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en distintas regiones del país, con capturas, incautación de explosivos y medidas migratorias en departamentos como Huila, Norte de Santander, Atlántico y La Guajira.

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Uno de los operativos se desarrolló en Ibagué, donde la Policía capturó por orden judicial a alias Camilo, señalado como explosivista y sicario del Frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El hombre es requerido por los delitos de homicidio y porte de armas, y es investigado por su presunta participación en el atentado ocurrido el pasado 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos.

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El presidente Abelardo De La Espriella le encomendó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, uno de los héroes de la Operación Jaque, la recuperación de la DNI. Foto: presidencia

De acuerdo con el anuncio presidencial, la estructura a la que pertenecería Camilo tiene presencia en Algeciras, Hobo y Campoalegre, donde estaría vinculada con hechos de extorsión y violencia.

En Sardinata, Norte de Santander, tropas del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea, localizaron un depósito ilegal atribuido al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

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Abelardo De La Espriella dio por terminada la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Ejército Bolivariano, pese a que algunos de sus combatientes entregaron armas y expresaron su voluntad de paz. Foto: AFP

Según el Gobierno, en el lugar había cerca de una tonelada de explosivos y alrededor de 100 granadas hechizas acondicionadas para ataques con drones y plataformas de lanzamiento. El Ejército ya había reportado en junio la destrucción de un depósito en Sardinata con cerca de una tonelada de explosivos y 118 artefactos.

Mientras tanto, en Barranquilla y Puerto Colombia, la denominada Operación Cazador permitió la captura de Brayan Daniel Carrillo Miele, alias Salchichón, señalado como cabecilla de Los Porteños, además de otro integrante de esa organización.

Según el anuncio, Salchichón es requerido por homicidio, porte de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En el operativo se incautaron armas, municiones, celulares, dinero, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estupefacientes y un motor fuera de borda.

Finalmente, en Riohacha y Maicao, operaciones coordinadas entre Policía, Ejército y Migración Colombia terminaron con la expulsión de 23 extranjeros, el traslado de otros 260 para procedimientos de verificación y la imposición de 26 medidas correctivas.

Abelardo De La Espriella inauguró oficialmente la ruta aérea Montería-Panamá. Foto: Montaje Semana

El mandatario aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las organizaciones criminales. En recientes intervenciones, De La Espriella ha reiterado que la Fuerza Pública continuará desplegada para recuperar el control territorial y enfrentar las estructuras narcoterroristas.

“Le voy a cobrar con creces, a toda esta basura, cada gota de sangre derramada por nuestros héroes y ciudadanos”, afirmó el presidente al cerrar su pronunciamiento.