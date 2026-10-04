El presidente Abelardo De La Espriella informó este domingo sobre una serie de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en distintas regiones del país, con capturas, incautación de explosivos y medidas migratorias en departamentos como Huila, Norte de Santander, Atlántico y La Guajira.
¡GOLPES AL NARCOTERRORISMO Y ACCIONES CONTUNDENTES POR LA SEGURIDAD DE COLOMBIA!— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026
En IBAGUÉ, la Policía Nacional capturó por orden judicial a alias “Camilo”, explosivista y sicario del frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, requerido por homicidio y porte de armas. Es… pic.twitter.com/YOHK9OZCG5
Uno de los operativos se desarrolló en Ibagué, donde la Policía capturó por orden judicial a alias Camilo, señalado como explosivista y sicario del Frente Iván Díaz, del Bloque Jorge Suárez Briceño.
El hombre es requerido por los delitos de homicidio y porte de armas, y es investigado por su presunta participación en el atentado ocurrido el pasado 12 de agosto en Algeciras, Huila, que dejó dos militares muertos y 16 heridos.
De acuerdo con el anuncio presidencial, la estructura a la que pertenecería Camilo tiene presencia en Algeciras, Hobo y Campoalegre, donde estaría vinculada con hechos de extorsión y violencia.
En Sardinata, Norte de Santander, tropas del Ejército, con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea, localizaron un depósito ilegal atribuido al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.
Según el Gobierno, en el lugar había cerca de una tonelada de explosivos y alrededor de 100 granadas hechizas acondicionadas para ataques con drones y plataformas de lanzamiento. El Ejército ya había reportado en junio la destrucción de un depósito en Sardinata con cerca de una tonelada de explosivos y 118 artefactos.
Mientras tanto, en Barranquilla y Puerto Colombia, la denominada Operación Cazador permitió la captura de Brayan Daniel Carrillo Miele, alias Salchichón, señalado como cabecilla de Los Porteños, además de otro integrante de esa organización.
Según el anuncio, Salchichón es requerido por homicidio, porte de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En el operativo se incautaron armas, municiones, celulares, dinero, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, estupefacientes y un motor fuera de borda.
Finalmente, en Riohacha y Maicao, operaciones coordinadas entre Policía, Ejército y Migración Colombia terminaron con la expulsión de 23 extranjeros, el traslado de otros 260 para procedimientos de verificación y la imposición de 26 medidas correctivas.
El mandatario aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las organizaciones criminales. En recientes intervenciones, De La Espriella ha reiterado que la Fuerza Pública continuará desplegada para recuperar el control territorial y enfrentar las estructuras narcoterroristas.
“Le voy a cobrar con creces, a toda esta basura, cada gota de sangre derramada por nuestros héroes y ciudadanos”, afirmó el presidente al cerrar su pronunciamiento.