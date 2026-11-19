Se conocieron los audios del aparente call center que habría liderado Jonathan Vásquez para comprar votos y así consolidar su triunfo a la Alcaldía de Barrancabermeja, en Santander, en las elecciones territoriales de 2023, según la Fiscalía.

SEMANA accedió a grabaciones que suman seis minutos, donde se escucha la voz del hermano del entonces candidato, Maycol Brandon Vásquez.

Los dos parientes, de acuerdo con la tesis del ente de acusación, instalaron un call center para confirmar que las personas que iban a recibir dinero por el voto ese 29 de octubre, efectivamente, respaldaban el proyecto político de Vásquez.

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Así operó el call center

Al parecer, Maycol Brandon reclutó a líderes sociales y les asignó diferentes cupos. Por cada voto afirmativo hacia su hermano, recibirían “presupuesto”. No solo por su pariente, también por un aspirante al Concejo, identificado como Ariel de Jesús Zambrano.

Así lo explicó el hombre en una de las grabaciones hacia los supuestos captores de votantes: “Viviana pasó una lista de 30 personas desde el 30 de junio. Del 30 de junio al 20 de octubre, el call center de Jonathan estuvo llamando a esas 30 personas para sondearlas. Pasó y aconteció que solamente 20 respondieron que Jonathan Vásquez a la Alcaldía; los otros 10, o no contestaron, o respondieron que estaban con otro candidato a la Alcaldía. Jonathan nos da esos resultados a nosotros el 20 en la noche, y nos dice: ‘Viviana, como líder, tiene 20 cupos para 20 personas, porque los otros 10, por una u otra razón, no entraron’”.

Presuntamente, otro call center, asociado al concejal, hizo su propia medición: “¿Qué hizo el call center de nuestro concejal? Cogió a todos los 30 de la lista de Viviana, así estuvieran caídos con Jonathan o no, y los volvimos a sondear a todos, preguntando también por nuestro concejal. Los que respondieron que estaban con él y con Jonathan, se los reflejamos a ustedes, ¿vale? Eso fue lo que hizo”.

Más tarde, él detalló cómo funcionaría la asignación de recursos:

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“En el ejemplo de Viviana, 20 cupos aprobados por Jonathan, pero nada más tenía 10 aprobados por Ariel. A ella, igual, le va a llegar el presupuesto de 20 personas”, dijo.

¿Cuánto se pagó?

En información aportada por la Fiscalía y retomada por diferentes medios de comunicación, se reseñó que se habría pagado 100.000 pesos por cada voto.

Ese dinero se habría entregado en 17 “casas amigas” distribuidas en el municipio de Barrancabermeja. Para evitar el fraude en la entrega del efectivo, presuntamente, se habría marcado con sellos a los votantes.

El actual alcalde enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector. También responden ante la justicia su hermano, Maycol Brandon Vásquez, y el concejal Ariel de Jesús Zambrano.

SEMANA intentó contactar al alcalde de Barrancabermeja y a su hermano, pero no hubo respuestas hasta la publicación de este artículo.