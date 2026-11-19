Luz Verónica Estrada, congresista del Pacto Histórico, protagoniza una gran polémica en Colombia por cuenta de un título falso que acreditó su supuesta formación como ingeniera de la Universidad Nacional.

Según documentos del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ella trató de conseguir una licencia con los archivos fraudulentos.

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Este fragmento de la historia comenzó el 11 de septiembre de 2025 cuando Estrada radicó una solicitud ante el Consejo para recibir la matrícula profesional como ingeniera de Minas y Metalurgia, justificada en un acta del 16 de noviembre de 2021 expedida por la Universidad Nacional, donde falsamente se le habría otorgado el título.

El Consejo inició el trámite y revisó el listado de graduados que remitió la Universidad, y en esos archivos no figuró la congresista.

Por esa razón, la institución le pidió a la Universidad una claridad y allí se respondió: “Después de revisados los archivos, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta Universidad”.

Con esa información, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería sospechó de una aparente adulteración del diploma y acta de grado, y ella fue notificada de la conclusión del trámite el 19 de noviembre de 2025.

Estrada no se opuso a la medida: “No presentó el respectivo recurso de apelación”. En segunda instancia fue avalada la decisión inicial.

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No solo se le denegó la matrícula profesional; también se pidió dar trámite legal a la irregularidad: “Instáurese, por parte de la Secretaría Regional de Antioquia, la denuncia penal ante la Fiscalía, solicitando que se constituya al Copnia, en calidad de víctima y como parte interesada para el seguimiento a la acción penal, dada la obligación legal de este Consejo en proteger a la ciudadanía del eventual mal ejercicio profesional, y de inspeccionar, controlar y vigilar dicho ejercicio”.

Lo grave de la situación es que la congresista tuvo un contrato en la Dian y presentó una licencia, supuestamente expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, para acreditar su experiencia.